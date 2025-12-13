Süßer Moment: Shakiras Söhne performen mit ihr auf Bühne

Großer Gefühlsmoment in Argentinien: Shakira (48) performte ihren Song "Acróstico" in Buenos Aires zusammen mit ihren Söhnen Milan und Sasha. Die 48-jährige Sängerin holte die beiden mitten im Stadion auf die riesige Tour-Bühne, wo die Jungs in identischen, hellblauen Anzügen begeistert bejubelt wurden. Während Shakira in einem babyblauen Kleid mit metallischem Korsagen-Top glänzte, küsste Milan seine Mutter nach dem Song auf die Wange. Sasha winkte strahlend ins Publikum. Die Rührung war der Kolumbianerin laut Daily Mail anzusehen, als die drei gemeinsam den Hit beendeten.

Der Auftritt war Teil der Stadionreise "Las Mujeres Ya No Lloran", die zur erfolgreichsten Latin-Tour einer Frau aufgestiegen ist. Dafür wurde Shakira erst kürzlich von Billboard als Global Touring Icon ausgezeichnet. Die Tour startete im April 2024 zum gleichnamigen Album, das Platz 1 der Billboard-Charts Top Latin Albums und Latin Pop Albums erreichte. Bis Februar sollen es insgesamt 82 Shows werden. "Acróstico" selbst ist eine musikalische Liebeserklärung an ihre Kinder, die voller persönlicher Botschaften steckt.

Shakira teilt sich die Betreuung ihrer Jungs mit ihrem Ex-Partner Gerard Piqué (38), der sein Leben zwischen Barcelona und Miami organisiert, wo die Kinder wohnen. Die Sängerin betonte in Interviews immer wieder, dass ihre Beziehung zu Milan und Sasha spielerisch sei und dass sie von ihren Söhnen eher wie eine große Schwester als eine traditionelle Mutter wahrgenommen werde. Für ihre Fans bleibt es die Mischung aus Weltstar und Mama, die Shakiras Auftritte so nahbar macht.

Anzeige Anzeige

Imago Shakira mit Milan Piqué Mebarak und Sasha Piqué Mebarak bei der Weltpremiere von "Zootopia 2", 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Shakira bei ihrer Tour 2025 in Medellin

Anzeige Anzeige

Getty Images Sängerin Shakira wurde 2025 in L.A. für das beste Latin-Pop-Album mit einem Grammy ausgezeichnet.