Billy Joel gesteht große Schuldgefühle nach früherer Affäre

In einer neuen HBO-Dokumentation mit dem Titel "Billy Joel: And So It Goes" gibt der Musiker bewegende Einblicke in seine Vergangenheit. Billy Joel (76) enthüllte, dass er als junger Mann in eine Affäre mit Elizabeth Weber, der Frau seines besten Freundes und Bandkollegen Jon Small, verwickelt war. Zu dieser Zeit lebte er gemeinsam mit dem Paar und deren Sohn unter einem Dach. Die Gefühle zu Elizabeth führten zu einem unüberwindbaren Konflikt, der die Freundschaft zwischen Billy und Jon zerstörte und auch ihre musikalische Zusammenarbeit beendete. "Ich fühlte mich wie ein Zerstörer einer Familie", gestand Billy rückblickend.

Die emotionale Belastung jener Zeit hinterließ tiefe Spuren in seinem Leben. Als die Beziehung zwischen ihm und Elizabeth begann, zog sie aus ihrem gemeinsamen Zuhause mit Jon aus, was Billy in eine tiefe Krise stürzte. Er begann stark zu trinken und versuchte sogar zweimal, sich das Leben zu nehmen. Besonders ergreifend ist die Tatsache, dass Jon trotz des zerbrochenen Vertrauensverhältnisses derjenige war, der Billy nach seinem zweiten Suizidversuch ins Krankenhaus brachte. Jahre später sagte Jon, dass die Ursache für Billys Leidensdruck auch in der tiefen Freundschaft zwischen ihnen lag, die dadurch zerbrach.

Billy Joels erste Ehe mit Elizabeth Weber begann schließlich 1973, endete jedoch 1982. In der Zwischenzeit wurde Billy mit weiteren Beziehungen und drei weiteren Ehen zum Thema in den Medien. Heute ist er mit Alexis Roderick verheiratet und fokussiert sich auf seine Familie, zu der auch zwei kleine Kinder gehören. Die schmerzhaften Erfahrungen aus der Vergangenheit haben seine Musik jedoch entscheidend geprägt. Viele seiner frühen Songs, die heute als Klassiker gelten, entstanden in dieser emotional aufgewühlten Phase und sind von diesen tiefgreifenden persönlichen Erlebnissen inspiriert.

Getty Images Musiker Billy Joel, November 2024

Getty Images Billy Joel, Musiker

Getty Images Alexis Roderick, Della Joel, Remy Joel, und Billy Joel, Februar 2024