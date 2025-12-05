Die Jonas Brothers verewigen sich im TCL Chinese Theatre

Nick Jonas (33), Joe Jonas (36) und Kevin Jonas (38) haben am Mittwoch, dem 3. Dezember, in Hollywood einen weiteren Meilenstein gefeiert: Im legendären TCL Chinese Theatre verewigte sich das Trio bei einer feierlichen Hand- und Fußabdruck-Zeremonie im Zement. Begleitet wurde Nick von seiner Frau Priyanka Chopra (43), die den Moment dicht an seiner Seite miterlebte. Durch das Programm führten Ryan Seacrest (50) und Ellen K., die die Brüder vor Fans, Presse und Wegbegleitern feierten. Die Zeremonie markiert einen neuen Höhepunkt in der inzwischen zwei Jahrzehnte währenden Karriere der Jonas Brothers und ließ den Boulevard vor dem Traditionskino zur Fanmeile werden.

Ryan, ein langjähriger Freund der Brüder, teilte seine Freude bereits vorab auf Instagram: "Ich fühle mich geehrt, Freunde zu feiern, die ich durch Tourneen, Alben, Filme und Hall of Fame-Ehrungen kennengelernt habe." Erst vor wenigen Wochen war das Trio in die New Jersey Hall of Fame aufgenommen worden, und bereits 2023 erhielten sie ihren Stern auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame. Nach der feierlichen Zeremonie in Los Angeles ging es für die Musiker direkt weiter nach Wichita, Kansas, wo der nächste Auftritt ihrer "JONAS20: Greetings From Your Hometown"-Tour anstand.

Seit fast zwanzig Jahren stehen die Brüder gemeinsam im Rampenlicht und haben sich zu einem der bekanntesten Pop-Acts weltweit entwickelt. Ihre Fans begleiten sie nicht nur seit ihren musikalischen Anfängen, sondern auch durch ihre filmischen Projekte und individuellen Ausflüge. Dass Priyanka Nick an diesem besonderen Tag zur Seite stand, unterstreicht die Unterstützung innerhalb der Familie, die auch Teil ihres Erfolgsrezepts ist. Die Zeremonie im TCL Chinese Theatre ist eine bleibende Erinnerung für ihre Fans und die Brüder selbst an ihren Einfluss in der Welt der Unterhaltung.

Getty Images Nick Jonas, Kevin Jonas und Joe Jonas bei der Hand- und Fußabdruckzeremonie im TCL Chinese Theatre in Hollywood

Getty Images Nick Jonas und Priyanka Chopra Jonas bei der Hand- und Fußabdruck-Zeremonie der Jonas Brothers im TCL Chinese Theatre in Hollywood

Getty Images Bei der Hand- und Fußabdruckzeremonie: Kevin Jonas, Joe Jonas und Nick Jonas im TCL Chinese Theatre, Hollywood

