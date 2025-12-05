Trennungen könnten Lily Allen und Nicole Kidman verbinden

Nicole Kidman (58) hat in einem Interview mit dem Hollywood Reporter verraten, dass sie gerne mit Lily Allen (40) Mittag essen würde. Beide Frauen bewältigen momentan schwierige Scheidungen. Nicole, die sich im September nach 19 Jahren Ehe von Keith Urban (58) trennte, gab laut den von Page Six eingesehenen Gerichtsunterlagen unüberbrückbare Differenzen als Trennungsgrund an. Lilys Ehe mit David Harbour (50) ging ebenfalls in die Brüche. Die Musikerin und der Schauspieler waren knapp fünf Jahre verheiratet. Ihre Trennung wurde bereits im Februar bekannt.

Nicole nannte Lily explizit, als sie gefragt wurde, mit wem sie ein Mittagsdate haben wolle. Konkret sagte sie: "Lily Allen, Spike Jonze, Matthieu Blazy, Sandra Bullock, Joey King und Papst Leo, alle an einem Tisch". Lily scheint für Nicole somit eine besonders geeignete Lunchpartnerin zu sein, zählte sie die Sängerin doch an erster Stelle auf. Kein Wunder, schließlich verbindet beide Frauen, dass sie sich in einer schwierigen Trennungsphase befinden. Während Nicole versucht, das Beste aus ihrer neuen Lebenssituation zu machen, deutet aktuell nichts darauf hin, dass sie an ihrer Entscheidung zweifelt. Lily scheint ihre Emotionen hingegen durch Musik zu verarbeiten. Ihr Album "West End Girl", das im Oktober veröffentlicht wurde, enthält Lieder, die stark von persönlichen Erlebnissen geprägt sind. In Tracks wie "Dallas Major" und "Tennis" spricht sie unverblümt über den Schmerz eines zerbrochenen Vertrauens.

Privat gelten beide als Menschen, die Abgrenzung und Nähe sorgsam austarieren. Nicole spricht selten ausführlich über ihre Familie, betont aber in Interviews regelmäßig den Rückhalt durch enge Freundschaften. Zeit mit anderen Frauen in ähnlichen Lebenslagen erscheint ihr wichtig, und ein Lunch mit Lily passt perfekt in dieses Bild von Solidarität am runden Tisch. Lily wiederum verarbeitet Erlebtes oft kreativ und direkt – viele Fans schätzen an der Sängerin, dass sie Gefühle nicht verklausuliert, sondern in klare Zeilen gießt. Ein Treffen der beiden könnte deshalb weniger Glamour als tiefgreifende Gespräche bedeuten – über Alltag, Kinder und das Weitermachen nach einer schmerzhaften Trennung.

Getty Images Nicole Kidman, Schauspielerin

Instagram / lilyallen Lily Allen zeigt auf Instagram ihre neue Frisur

Getty Images Nicole Kidman, Mai 2025