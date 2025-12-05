Wie Daniela Katzenberger das Alleinsein zelebriert

Daniela Katzenberger (39) hat in Köln verraten, dass sie Hotel-Nächte ohne Familie durchaus feiern kann – und wie! Die Reality-Ikone reist nach eigener Aussage rund dreimal im Monat allein nach Deutschland und gönnt sich eine Auszeit im Hotel. Mit Blick auf den Dom, einem großen Bett nur für sich und einem Bad, das nie besetzt ist, genießt sie die Me-Time in vollen Zügen. "Ich bin auch mal gern allein", sagte Daniela bei VOX und wirkte dabei alles andere als zerknirscht. Wo andere Heimweh schieben, lässt sich die Kult-Blondine erstmal treiben – mindestens zwei Tage lang, bevor das Vermissen langsam anklopft.

Im VOX-Beitrag wirft sich Daniela wie ein Teenie mit Anlauf aufs Bett, rollt sich lachend hin und her und kommentiert die neue Freiheit mit ordentlich Ironie. "Ich find’s ganz schrecklich, dass ich so’n GROSSES Bett für mich allein hab, dass ich morgens in Ruhe meinen Kaffee trinken kann, niemand im Bad ist … Ganz schlimm! Wie KANN man so leben?", frotzelte sie. Das schlechte Gewissen? Fehlanzeige. "Ja, ich lieb’s hier. Das ist so cool!", platzte es im Hotelzimmer aus ihr heraus. Erst nach zwei Tagen macht sich Sehnsucht bemerkbar – zunächst nach Tochter Sophia, wie sie erzählt. Und Ehemann Lucas Cordalis (58)? Den vermisse sie auch, nur "noch nicht ganz so schnell", sagte Daniela augenzwinkernd.

Privat zeigt sich Daniela als jemand, der mit sich selbst gut klarkommt und kleine Rituale pflegt: ruhiger Kaffee am Morgen, Fenster auf, Dom-Blick an. Die Influencerin genießt es, im Hotel kurz nur Daniela zu sein, bevor wieder Mama-Modus und Ehealltag rufen. Wenn sie unterwegs ist, hält sie die Verbindung nach Hause über kurze Videochats und Fotos aufrecht, gerne mit einem Spaßfilter, den Tochter Sophia ausgesucht hat. Lucas reagiert gelassen und humorvoll, wenn Daniela ihr Solo-Zimmer zelebriert. Beide sind bekannt für ihren humorvollen Umgang miteinander. Außerdem bilden die kleinen Auszeiten das Ehegeheimnis des Paares, wie Daniela der Zeitschrift frau aktuell verriet. Über ihre Familie spricht die Influencerin häufig offen und herzlich, betont die Bedeutung ihrer Tochter Sophia und die Verbundenheit mit Lucas. Nach der kurzen Auszeit im Hotel kehrt Daniela voller Freude wieder in ihr Familienchaos zurück, das sie genauso schätzt wie die seltenen Momente der Ruhe auf Reisen.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

Imago Daniela Katzenberger, Lucas Cordalis und Sophia Cordalis im Oktober 2024

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis mit ihrer Tochter Sophia, August 2025