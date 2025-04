"The 50"-Stimme von Ex Christina war Marco Cerullo "egal"

Für Marco Cerullo (36) ist die Zeit bei The 50 vorbei. Fast keiner seiner Mitkandidaten wollte den Realitystar mit seiner Stimme retten – bis auf eine. Ausgerechnet von seiner Ex-Freundin Christina Grass (36) bekam er eine "Anstandsstimme". Das war wohl eigentlich eine nett gemeinte Geste, ein Dankeschön von Marco bekam sie dafür aber wohl nicht. "Also ganz ehrlich, dass die Stimme von Christina kam, war mir im Endeffekt egal. Das ist meine Ex. Von ihr hab ich ehrlich gesagt am wenigsten erwartet", erklärt er knallhart in seiner Instagram-Story. Und das, nachdem die Brünette während der Show seinetwegen sogar ein paar Trennungsschmerz-Tränchen verdrückt hatte.

Unter den Teilnehmern habe es anscheinend andere Mitstreiter gegeben, von denen Marco eine Stimme erwartet hatte. "Ich hätte eher gedacht, dass andere Leute mir eine Stimme geben, bei denen ich eigentlich ein ganz anderes Gefühl hatte", gesteht Marco. Mit seinem Exit habe er zwar nicht gerechnet, trotzdem sei die Tatsache, dass Verbündete ihn nicht retten wollten, schlimmer als das Show-Aus an sich: "Deswegen war das für mich eher so ein Moment, in dem ich gemerkt habe, wer wie tickt. Und das hat mehr enttäuscht als überrascht."

Seine Enttäuschung scheint auch jetzt – Monate nach den Dreharbeiten von "The 50" – noch ziemlich tief zu sitzen. Jedenfalls ließ sich Marco von dem Thema dazu hinreißen, in seiner Instagram-Story heftig gegen die anderen Kandidaten auszuteilen. "Ich habe da einfach keinen Bock drauf, weil da echt teilweise schlimme Leute dabei sind", lässt er seine Zeit in Portugal Revue passieren und fügt hinzu: "Paco zum Beispiel ist für mich einfach ein falscher Fünfziger. So einer, der dir in die Augen schaut, dir die Hand gibt und dich eiskalt kickt."

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo, Realitystar

Getty Images Paco Herb, Realitystar

