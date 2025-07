Coldplay-Kiss-Cam-Affäre: Serkan Yavuz fühlt mit dem CEO mit

Serkan Yavuz (32) machte Anfang des Jahres mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam: Seine Ehefrau Samira (31) trennte sich von dem Realitystar, weil er sie betrogen hatte. Derzeit sorgt ein ähnlicher Skandal für Aufsehen: Auf einem Konzert der Band Coldplay wurde die Affäre eines CEOs und seiner Kollegin durch die Kiss-Cam aufgedeckt. Das Video dazu ging viral. Der damit verbundene mediale Aufschrei erinnert den ehemaligen Kampf der Realitystars-Teilnehmer offenbar an seine eigene Situation. Auf Instagram teilte er seine Gedanken zum Thema und schrieb: "Traurige Wahrheit, auch diese Scheiße bei mir. Wie viel Aufmerksamkeit so ein Scheiß bekommt, etwas, was keinen interessieren sollte."

In einem weiteren Teil seiner Story kritisierte der 32-Jährige die Prioritäten vieler Menschen: "Menschen sind selber dafür verantwortlich, worin sie ihre Zeit und Energie stecken. Wo ist es sinnvoll und wo nutzlos? Denkt mal darüber nach." Zusätzlich teilte er einen Beitrag, der zum Nachdenken anregen sollte. Dieser stellte den viralen Erfolg von Skandalen prominenter Personen in den Kontrast zu ernsten weltpolitischen Themen, in denen wichtige Schicksale oft übersehen werden.

Für den CEO hatte der Skandal um die Affäre ernste Konsequenzen. Die Aufnahme von Andy Byron und Kristin Cabot bei dem Coldplay-Konzert verbreitete sich rasant im Netz. Schon kurz nach dem öffentlichen Aufruhr musste Andy seinen Posten räumen. In einer Mitteilung informierte seine Firma Astronomer, dass der Geschäftsführer "seinen Rücktritt eingereicht" habe. Der Vorstand akzeptierte diesen Schritt. Auch privat steht dem Geschäftsmann eine schwierige Zeit bevor. Wie New York Post berichtete, löschte seine Ehefrau Meg Kerrigan bereits seinen Namen aus ihren Profilen im Internet. Die Zeitung schätzte, dass Meg im Falle einer Scheidung bis zu 30 Millionen Euro zustehen könnten, sollte kein Ehevertrag existieren.

Serkan Yavuz, Realitystar

Serkan Yavuz, Realitystar

Serkan Yavuz, Reality-TV-Teilnehmer