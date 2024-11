Enie van de Meiklokjes' Zwillinge (7) meiden Öffentlichkeit

Die Sprösslinge von Enie van de Meiklokjes (50) wollen wohl eher nicht in die Fußstapfen ihrer bekannten Mutter treten. 2017 brachte die Moderatorin Zwillinge zur Welt. Die zwei mittlerweile siebenjährigen Mädchen waren bislang kaum an der Seite ihrer Mama zu sehen – auch bei einem Event im Berliner Friedrichstadt-Palast am Mittwochabend sind sie nicht dabei. "Ich habe die Girls gefragt, ob sie mitkommen. Das kann man ja immer regeln, dass die Presse sie nicht sieht", erklärt der "Das große Backen"-Star im Gespräch mit dem Berliner Kurier. Ihre Töchter hätten sie gefragt, ob da "Leute mit Fotoapparat" seien und dann schnell abgelehnt. "Die sind selber ein bisschen scheu und dann lasse ich das auch", winkt Enie ab.

Ihr Familienleben hält die gebürtige Potsdamerin weitestgehend privat. Nach der Geburt ihrer Kinder schwärmte Enie jedoch vom Mamasein. "Es läuft super", freute sie sich damals gegenüber der Gala. Dass sie sich ihre Arbeit flexibel einteilen könne, sei natürlich ein großer Vorteil. So oder so ließ sie sich damals von ihren Zwillingen nicht stressen und betonte: "Die zwei beschäftigen sich selber. Das ist sehr praktisch. Da muss man selber nicht sehr viel machen."

Begleitet wird sie zwar nicht von ihren Töchtern, dafür aber von ihrem Ehemann Tobias Staerbo. Über die Beziehung ist nicht viel bekannt – angeblich sollen sich die beiden 2010 verliebt haben. Vier Jahre später gaben sich der Musiker und die TV-Persönlichkeit in seiner Heimat Dänemark das Jawort. Seither leben Tobias und Enie mit ihren Töchtern in Berlin.

Getty Images Enie van de Meiklokjes im Juli 2020 in Berlin

Manfred Behrens / Future Image Tobias Staerbo und Enie van de Meiklokjes im November 2024

