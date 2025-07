Enie van de Meiklokjes genießt Date-Night mit ihrem Mann

Enie van de Meiklokjes (50), Moderatorin der Sendung "Das große Backen", genoss am Donnerstagabend einen besonderen Ausflug mit ihrem Mann Tobias Stærbo zum Classic Open Air am Gendarmenmarkt in Berlin. Das prominente Paar, das sonst nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit zu sehen ist, nutzte die Gelegenheit, um sich für dieses besondere Event in Schale zu werfen. Die Eltern von Zwillingsmädchen verbrachten einen stimmungsvollen Abend und ließen sich von klassischer Musik und internationalen Pop- und Jazz-Stars auf der Bühne verzaubern.

Beim Konzert begegnete das Ehepaar unter anderem dem Model Barbara Meier (38), die ebenfalls die Eröffnung des Festivals besuchte. Mit dabei war ihre Begleitung, allerdings nicht ihr Ehemann Klemens Hallmann, der den Abend offenbar anderweitig verbrachte. Das Classic Open Air bietet jedes Jahr ein breites Spektrum an musikalischen Darbietungen und lockt stets zahlreiche prominente Gäste auf den geschichtsträchtigen Gendarmenmarkt.

Erst vor wenigen Wochen begeisterte Enie als Gast bei einer Charity-Modenschau, bei der sie von der guten Laune der Kinder auf dem Laufsteg ins Schwärmen geriet. Die Moderatorin erklärte laut Bunte: "Die Energie und die pure Freude der Kinder waren einfach ansteckend." Zusammen mit Bruce Darnell (68) und Teri Hatcher (60) genoss sie den Abend sichtbar entspannt und zeigte sich stolz über den kreativen Stil ihrer Zwillingstöchter. "Ich habe es geschafft, dass sie gerne Kleider tragen", erzählte Enie lachend. Mit einem Augenzwinkern fügte sie hinzu: "Bis jetzt."

ActionPress Enie van de Meiklokjes und Tobias Staerbo, 2025

ActionPress Tobias Staerbo und Enie van de Meiklokjes, 2025

Getty Images Enie van de Meiklokjes im Juli 2020 in Berlin