Enie van de Meiklokjes ernährte sich ein Jahr von Kartoffeln

Enie van de Meiklokjes (50), bekannt als Moderatorin der beliebten Sat.1-Show Das große Promibacken, hat in einem Interview mit der Zeitschrift Schöne Woche eine überraschende Anekdote aus ihrem Leben verraten. Die heute 50-Jährige erzählte, dass sie einst ein ganzes Jahr lang ausschließlich von Kartoffeln gelebt habe. "Es gab eine Phase in meinem Leben, in der das Geld so knapp war, dass ich fast nichts anderes essen konnte", erklärte sie.

Doch Enie sieht diese Zeit nicht nur negativ. Stattdessen spricht sie mit einer Prise Humor darüber, dass sie nun eine wahre Expertin für die vielseitige Knolle sei. "Das hat mir nicht geschadet", betonte die Moderatorin und erklärte, dass sie heute zahlreiche Kartoffelrezepte beherrsche. In einem früheren Interview mit dem Spiegel sagte sie sogar: "Geld war mir nie sonderlich wichtig." Ihre Zufriedenheit habe sie immer darin gefunden, Projekte anzunehmen, die sie wirklich interessieren, ohne sich verbiegen zu müssen: "Ich musste niemals etwas aus Zwang zusagen", erklärte Enie in dem Interview.

Der Werdegang der beliebten Moderatorin begann 1996 beim Musiksender VIVA, wo sie sich schnell einen Namen als fröhliche und unverwechselbare Persönlichkeit machte. Ihre Leidenschaft fürs Backen brachte sie später zu "Sweet & Easy" und dem "Großen Promibacken". Zudem hat Enie ihr Glück mit Ehemann Thomas gefunden, mit dem sie seit 2014 verheiratet ist. Das Paar hat zwei Kinder, hält diesen Teil seines Lebens aber weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Joyn / Claudius Pflug Christian Hümbs, Enie van de Meiklokjes und Bettina Schliephake-Burchardt

Manfred Behrens / Future Image Tobias Staerbo und Enie van de Meiklokjes im November 2024

