Enie van de Meiklokjes (45) überrascht ihre Fans! Die TV-Moderatorin, die unter anderem durch Das große Promibacken führt, ist seit 2014 glücklich verheiratet: Ihr Gatte ist der dänische Musiker Tobias Staerbo, mit dem die Frohnatur inzwischen auch zwei gemeinsame Kinder hat – ihre Zwillinge erblickten im Jahr 2017 das Licht der Welt. Normalerweise hält Enie das Familienleben allerdings streng aus der Öffentlichkeit heraus. Jetzt macht das TV-Gesicht eine Ausnahme: Enie zeigt ihren Mann im Netz!

Eigentlich nutzt die 45-Jährige ihren Instagram-Kanal vor allem, um Eindrücke von ihrer Arbeit vor der Kamera zu teilen. Jetzt postete sie zur Abwechslung einen Strand-Schnappschuss von ihrem Mann: Darauf steht dieser am Meer, mit Jeans, Hoodie und Gummistiefeln bekleidet, und blickt verträumt in die Ferne. Dazu schrieb Enie, die offenbar ein bisschen Fernweh hatte: "So. Ich wär' jetzt so weit... also für Urlaub und so und Meer und Strand und Sandburg und Krabben."

Schon Anfang April hatte Enie ihre Follower mit einem seltenen Einblick in ihr Privatleben begeistert: Sie zeigte ihre beiden Töchter! Auf dem Instagram-Bild saßen die Kleinen in einem Fahrradanhänger und ließen sich von ihrem Vater durch die Gegend fahren. Das Bild teilte Enie aber aus einem eher unschönen Grund: Das Familiengefährt wurde gestohlen.

Instagram / enieimturm Enie van de Meiklokjes' Mann Tobias Staerbo

Instagram / enieimturm Enie van de Meiklokjes, TV-Moderatorin

Instagram / enieimturm Enie van de Meiklokjes' Kinder und ihr Mann Tobias Staerbo



