Mit ihr hatte Prinz William vor Kate eine Sommerromanze

Prinz William (43), heute verheiratet mit Prinzessin Kate (43), hatte vor der berühmten Liebesgeschichte mit seiner späteren Frau eine kurze Sommerromanze: und zwar mit Arabella Musgrave, wie die Daily Mail jetzt berichtet. Der junge Royal begegnete der Tochter eines Polo-Club-Managers im Sommer 2001 auf einer Party eines gemeinsamen Bekannten. Arabella, damals 18 Jahre alt und ein Mitglied der sogenannten "Glosse Posse", einer Clique enger Freunde von William und Prinz Harry (40), weckte das Interesse des Prinzen. Die beiden verbrachten viel Zeit miteinander, und William erhielt sogar die Zustimmung seines Vaters, König Charles (76), für die Beziehung – Arabellas Vater hingegen war weniger begeistert.

Die Romanze endete einvernehmlich, als William Ende 2001 sein Studium an der Universität von St. Andrews begann. Dort ging er laut Daily Mail bald eine neue Beziehung ein. William soll Arabella dennoch vermisst haben, und an manchen Wochenenden freute er sich darauf, sie bei Besuchen in seiner Heimatregion wiederzusehen. Später fand William dann schließlich seine große Liebe: Kate Middleton. Die Entscheidung, in St. Andrews zu bleiben, war wegweisend für William, nicht nur akademisch, sondern auch privat.

Arabella und William pflegten auch nach ihrer kurzen Beziehung eine freundschaftliche Verbindung. Wie die Daily Mail berichtet, war sie 2011 sogar Gast bei seiner Hochzeit mit Kate. Arabella heiratete später einen Spross der britischen Finanzdynastie Galliers-Pratt und hat inzwischen eine Tochter. Es scheint, dass sich für alle Beteiligten das Leben so entwickelt hat, wie es sollte. Doch die Erinnerung an diesen besonderen Sommer bleibt ein romantisches Kapitel in der Vergangenheit des zukünftigen Königs.

Getty Images Prinz William lächelt beim Wohltätigkeitsevent in Schottland im Mai 2025

Getty Images Prinz William, September 2000

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate beim Staatsbankett, Juli 2025