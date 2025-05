Familienfehde? Brooklyns Ex nennt Beckhams "die Nettesten"

Lexi Wood, bekannt aus der Reality-TV-Show "Summer House", hat sich in einem Podcast-Interview überraschend offen zu ihrer Vergangenheit mit Brooklyn Peltz-Beckham (26) und seiner berühmten Familie geäußert. Während die Familie zuletzt immer wieder für Schlagzeilen um angebliche Spannungen sorgte, beschrieb Lexi ihre eigenen Erlebnisse mit David Beckham (50) und Victoria Beckham (51) als durchweg positiv. In der Folge "The Viall Files" betonte sie laut People, dass sie und Brooklyn 2018 zusammen waren, als sie noch sehr jung war, weshalb sie nicht sehr viel Zeit mit der ganzen Familie verbrachte. Trotzdem lobte sie David und Victoria und betonte: "Sie sind die Nettesten, eine wunderschöne Familie." Mit Brooklyn verbindet sie nach eigenen Aussagen auch heute noch ein freundschaftliches Verhältnis und sie wünscht ihm und seiner Ehefrau Nicola Peltz (30) alles Gute.

Lexi erzählte im Podcast auch, dass sie generell mit vielen ihrer Ex-Freunde weiterhin freundschaftlich verbunden sei und immer respektvoll mit ehemaligen Partnern umgehe. Zu Brooklyn sagte sie: "Er ist in einer großartigen Beziehung, und ich bin sehr glücklich für ihn." Trotz der aktuellen Schlagzeilen rund um den Familienfrieden der Beckhams positionierte sich Lexi bewusst neutral und mischte sich nicht in das vermeintliche Drama ein. Sie führte weiter aus, dass Familien wie die Beckhams, die im Rampenlicht stehen, oft sehr eng verbunden sind und sich gegenseitig unterstützen – eine Dynamik, die sie bewundere. Ihre Erfahrungen mit anderen prominenten Familien wie der von Presley Gerber (25) unterstreichen für sie, dass solche Familien einander "bedingungslos den Rücken stärken", ganz gleich, was die Öffentlichkeit darüber denkt.

Zuletzt wurde viel über die angeblichen Spannungen zwischen Brooklyn, Nicola und Brooklyns Eltern spekuliert. Insider berichteten, dass Nicola die Beckhams als "toxisch" bezeichnet habe und Brooklyn den Kontakt zu seiner Familie weitgehend abgebrochen haben soll. Eine Quelle berichtete sogar, David würde seinen Sohn am Telefon "verbal beschimpfen", während Victoria anschließend mit liebevollen Nachrichten versuche, die Fassade zu wahren. Lexis Aussagen wirken da wie ein Kontrapunkt: Sie betonte Wertschätzung und Respekt für die Familie ihres Ex-Freundes und mied jede Form von öffentlichem Seitenhieb. Dass sie nach wie vor den Kontakt zu vielen ihrer ehemaligen Partner pflegt und das Drama lieber den anderen überlässt, macht sie im Reality-Kosmos zu einer echten Ausnahmeerscheinung.

Getty Images David, Victoria und Brooklyn Beckham auf der Fashion Week in Paris

Getty Images Lexi Wood und Presley Gerber im November 2022

