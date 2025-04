Lexi Wood hat keinen Kontakt zu Ex Brooklyn Peltz-Beckham

Lexi Wood, bekannt aus der Reality-Show "Summer House", hat einen überraschenden Einblick in ihr Verhältnis zu Ex-Freund Brooklyn (26) Peltz-Beckham gegeben. In der Sendung "Watch What Happens Live With Andy (56) Cohen" erklärte das Model, dass es keinen Kontakt mehr zwischen den beiden gebe: "Und das gefällt mir so. Er hat ein ganz eigenes Leben, und ich freue mich für ihn." Brooklyn, der 2022 Schauspielerin Nicola Peltz (30) heiratete, hatte laut Lexi eine längere Beziehung mit ihr, als viele annahmen. Sie gestand allerdings, dass die Romanze zwar über ein Jahr, aber weniger als zwei Jahre dauerte.

Lexi, die 2018 mit Brooklyn liiert war, wollte sich jedoch nicht zu weiteren Details äußern und betonte, dass sie ihm und seiner Familie nur das Beste wünsche: "Er ist großartig, und seine Familie ist es auch." Nach ihrer Zeit mit Brooklyn sorgte das Model 2022 erneut für Schlagzeilen, als sie ihre Beziehung zu Presley Gerber (25), Sohn von Cindy Crawford (59), offiziell machte. Doch auch diese Liebe hielt nicht lange. Seit ihrem Debüt bei "Summer House" ist vor allem ihre Liaison mit Co-Star Jesse Solomon Thema. Dessen jüngstes Verhalten in der Show – inklusive einer skurrilen Situation, bei der er sich von einer Frau den Zeh lutschen ließ – sorgt allerdings aktuell für Stirnrunzeln beim Publikum und bei Lexi selbst.

Abseits der Show kennt man Lexi als jemanden, der meist zurückhaltend über private Angelegenheiten spricht. Ihr Ex Brooklyn hingegen ist oft in den Schlagzeilen, sei es wegen seiner Hochzeit mit Nicola oder seiner engen Verbindung zu seiner prominenten Familie, bestehend aus den Eltern David Beckham (49) und Designerin Victoria Beckham (51). Lexi scheint jedoch mit dem Kapitel abgeschlossen zu haben. Sie sucht nach eigenem Bekunden vor allem nach positiven Beziehungen und konzentriert sich auf die Herausforderungen ihres Lebens in der beliebten Reality-Show. Brooklyn und seine mittlerweile eigene Familie verfolgen indes ihren eigenen Weg.

Getty Images Lexi Wood und Presley Gerber im November 2022

Getty Images Lexi Wood im September 2022

