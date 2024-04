Iris Berben posiert mit ihrem Freund Heiko bei einem Event

Sie sind ein gern gesehenes Pärchen auf dem roten Teppich! Iris Berben (73) und ihr Partner Heiko Kiesow besuchten am Mittwoch die Verleihung der Jupiter Awards in Hamburg. Mit im Schlepptau hatte die Schauspielerin ihren Freund, der sich nur selten mit seiner berühmten Partnerin zeigt. Die 73-Jährige wurde mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet und aus diesem Anlass von ihrem Lebensgefährten begleitet. Für den besonderen Abend schmiss Iris sich in ein edles Kleid, welches mit goldenen Pailletten besetzt war. Heiko entschied sich für einen legeren Look und trug einen grauen Anzug mit einem weißen Hemd.

Es ist einige Jahre her, dass sich die beiden bei einem Event Seite an Seite zeigten. Im Februar 2022 sah man Iris und Heiko gemeinsam bei der 72. Berlinale, wo sie wieder einmal ihr Modegespür bewiesen hatten. Die "Traumfrauen"-Darstellerin sah in einem pailettenbesetzten Kleid sehr glamourös aus, und auch Heiko sah in seinem Smoking äußerst elegant aus.

Iris und der zehn Jahre jüngere Heiko lernten sich 2007 bei den Dreharbeiten zu "Afrika, mon amour" kennen. Ihr Liebesleben halten die zwei sehr privat, doch in einem Gala-Interview kam der Filmstar auf seinen langjährigen Freund zu sprechen. "Heiko ist zuverlässig, witzig, familiär, selbstbewusst. Er hat alles, was ich mir wünsche", schwärmte Iris damals.

Getty Images Heiko Kiesow und Iris Berben bei der Berlinale, Februar 2022

Getty Images Heiko Kiesow und Iris Berben bei Jupiter Awards

