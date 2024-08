Glücklich mir ihrem Heiko: Möchte Iris Berben vor den Altar?

Könnte Iris Berben (73) ihrer Liebe bald die Krone aufsetzen? Seit fast 20 Jahren ist der Stuntman Heiko Kiesow der Fels in der Brandung der Schauspielerin und schenkt ihr Halt und Liebe. Die beiden sind seit 2007 ein Paar, doch vom Gang vor den Traualtar wollte Berben bisher nichts wissen. "Abhängigkeit war nie ein Thema für mich, und daher auch ein Grund, nicht zu heiraten", äußert sich die gebürtige Detmolderin im Interview mit Bild. Diese Ansicht hat sich offenbar bis heute nicht verändert. "Und jetzt, mit 74, muss ich das weiße Kleid auch nicht mehr anziehen", erklärt sie zudem.

Die renommierte Schauspielerin, die seit mehr als 55 Jahren in der Filmbranche aktiv ist, erinnert sich außerdem daran, wie wichtig es ihr schon immer war, selbst die Kontrolle über ihr Leben zu behalten. Ihre erste Filmrolle spielte sie 1968 im Kinofilm "Detektive", und seitdem hat sie sich nie in eine bestimmte Schublade stecken lassen. Auch wenn Hochzeiten nie eine Rolle in ihrem Leben spielten, zeigt sich Berben zufrieden mit ihrem bisherigen Weg. Die Freiheit und Selbstbestimmung waren für sie stets wichtiger als traditionelle Konzepte wie die Ehe. "Sehr früh war ich selbst verantwortlich für das, was ich bin, was ich tue und welches Leben ich führe. Es war mir schon immer wichtig, die Kontrolle darüber zu haben. Das schließt ja weder eine Kurzzeit-Liebe aus, noch eine langjährige Beziehung", stellt der Filmstar klar.

Iris war schon immer eine starke und unabhängige Frau, die sich durchs Leben gekämpft und ihre eigenen Maßstäbe gesetzt hat. In der Talkshow "Bestbesetzung" sprach die Schauspielerin vor zwei Jahren offen über das Älterwerden und die damit verbundenen Herausforderungen. "Es ist nicht so, dass ich immer besonders souverän damit bin. Nein! Die Kraft lässt nach, man lernt anders, selbst die Texte lernst du anders", gab sie damals zu und fügte noch hinzu: "Es ist schön, eine reife Frau zu sein, weil ich vieles besser ausdrücken kann. Ich kann meine Wünsche und Abneigungen jetzt sehr gut formulieren."

Getty Images Iris Berben, Schauspielerin

Getty Images Iris Berben im April 2024

