Berlinale Eröffnung: Das waren die schönsten Looks der Stars

Gestern war es so weit – die Berlinale wurde eröffnet. Das internationale Filmfestival findet in diesem Jahr vom 16. bis zum 25. Februar statt und lockt wieder so einige Stars in die Hauptstadt. Dabei nehmen aber nicht nur die größten deutschen Bekanntheiten an den Veranstaltungen teil, sondern auch zahlreiche Hollywood-Größen. Zur gestrigen Eröffnungszeremonie schmissen sich die berühmten Besucher wieder ganz schön in Schale. So schick liefen die Promis über den roten Teppich der Berlinale-Eröffnung!

Beim Opening-Event des Festivals wurde die romantische Komödie "She Came To Me" gezeigt. Zu der Premiere kam auch Hauptdarstellerin Anne Hathaway (40). Die Schauspielerin strahlte in einem durchsichtigen Mesh-Kleid mit Applikationen aus Lederschleifen. Passend dazu kombinierte die Beauty lange schwarze Lederhandschuhe. Auch Jury-Vorsitzende Kristen Stewart (32) war dabei: Der Twilight-Star kam in einem ausladenden Traum in Weiß mit filigranen Blumen-Steinchen und einer funkelnden Schleifen-Kette.

Ein besonders süßes Pärchen erschien sogar im Partnerlook: Matthias Schweighöfer (41) wählte einen dunklen Anzug mit Glitzerelementen, während seine Freundin Ruby O. Fee (27) in einem schulterfreien Satinkleid mit tiefem Beinausschnitt überzeugen konnte. Game of Thrones-Star Peter Dinklage (53) entschied sich für ein klassisches Outfit: Zu seinem schwarzen Anzug trug er legere graue Schuhe. Auch Iris Berben (72) und ihr Partner Heiko Kiesow griffen zum Sakko. Die Schauspiel-Ikone glänzte dabei in einem bodenlangen Blazerkleid mit Schlitz und hohen Absätzen.

