Bunter Mix: Das sind die Highlights auf Netflix im August

Netflix hat jetzt die Liste seiner Highlights für den August veröffentlicht – und Serien- sowie Filmfans dürfen sich auf einiges gefasst machen. Ein besonderer Höhepunkt ist die Rückkehr von Jenna Ortega (22) als "Wednesday". Ab dem 6. August startet die zweite Staffel der Erfolgsserie, wie fernsehserien.de berichtet. Die Zuschauer erwartet erneut eine düstere Atmosphäre mit verstärkten Horrorelementen und einer vertieften Beziehung zwischen Wednesday und ihrer Mutter Morticia, gespielt von Catherine Zeta-Jones (55). Auch filmisch hat der August viel zu bieten: "Fall For Me", ein Erotikthriller mit Svenja Jung (32), verspricht Spannung und Leidenschaft, während in "The Thursday Murder Club" ein prominent besetztes Rentner-Quartett aus Helen Mirren (80), Pierce Brosnan (72), Ben Kingsley (81) und Celia Imrie auf Mörderjagd geht.

Neben diesen großen Titeln gibt es zahlreiche weitere Neustarts. Die französische Teen-Comedyserie "Young Millionaires" erscheint am 13. August, gefolgt von der britischen Miniserie "Hostage" am 21. August. Animationsfans dürfen sich ab dem 22. August auf die neue Comedyserie "Long Story Short" freuen – produziert von den Machern von "BoJack Horseman". Auch Reality-Hits wie "Perfect Match" und "Love Is Blind: UK" kehren laut fernsehserien.de mit frischen Staffeln zurück. Darüber hinaus sorgt Netflix mit Filmen wie dem Animationsstreifen "Fixed" und der Krimi-Komödie "The Thursday Murder Club", die am 28. August startet, für Nachschub.

Die Ankündigungen folgen auf jüngste Entscheidungen von Netflix, sich trotz starker Abrufzahlen von einigen beliebten Serien zu trennen. So fanden etwa "Pulse" und "The Recruit" nach nur zwei Staffeln ihr Ende, und auch "The Residence" wurde eingestellt. Trotz positiver Resonanz setzte der Streamingriese hier auf strategische Neuausrichtung statt auf kurzfristigen Erfolg. Mit dem August-Programm bleiben jedoch Spannung, Humor und eine Prise Grusel weiterhin feste Bestandteile des Angebots – sehr zur Freude der Fans.

Anzeige Anzeige

Jonathan Hession / Netflix Jenna Ortega als Wednesday Addams, "Wednesday" Staffel 2

Anzeige Anzeige

Netflix "Love Is Blind: Germany"-Standbild

Anzeige Anzeige

Helen Sloan / Netflix Joonas Suotamo, Catherine Zeta-Jones, Jenna Ortega, Isaac Ordonez, Thing, Luis Guzmán, "Wednesday"