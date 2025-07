Diese Kandidatin muss "Princess Charming" zuerst verlassen

Die neue Staffel von Princess Charming ist gestartet, und Nessi (28), die diesjährige Princess, hat in Thailand die 18 Kandidatinnen kennengelernt, die um ihr Herz buhlen. Doch bereits am ersten Abend musste die Content Creatorin eine schwere Entscheidung treffen und eine der Frauen schon wieder nach Hause schicken. Während 17 Frauen eine der begehrten Halsketten erhielten, ging Kelly leer aus. "Ich konnte dich heute leider nicht so richtig kennenlernen. Du warst sehr zurückhaltend, das fand ich sehr schade", erklärte Nessi der 30-Jährigen ihre Entscheidung.

Kelly schien von der Entscheidung nicht gerade überrascht zu sein. Mit einem verständnisvollen Nicken versicherte sie der Princess, dass sie die Entscheidung nachvollziehen könne. "Ich hätte sie natürlich schon gerne kennengelernt und einfach mal geguckt, was hinter der Person steckt und vielleicht hätte es gematcht. Es ist schon schade", gab sie dann aber später im Interview zu.

Die erste Folge hielt neben dem Abschied noch eine ganz andere Überraschung parat. Bereits bevor die Princess ins Spiel kam, wurde eine alte Romanze zwischen zwei Kandidatinnen zum Thema. Fiona und Donija trafen sich zwei Jahre nach dem Ende ihrer kleinen Liebschaft ausgerechnet im Rahmen der Show in Thailand wieder. Doch das führte nicht gerade zu Freudensprüngen. "Das Problem ist halt, dass ich nicht mal weiß, wie der Vibe ist, weil wir uns nie wieder gesehen haben", gestand Fiona nervös. Eine kurze Aussprache schaffte Abhilfe, mit dem Ergebnis: Zwischen den beiden Frauen herrscht kein böses Blut. Bleibt abzuwarten, ob die einstige Romanze tatsächlich nicht dem Kennenlernen mit Princess Nessi im Weg stehen wird.

