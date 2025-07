Diese "Princess Charming"-Kandidatinnen dateten sich vorher

In der aktuellen Staffel von Princess Charming kommt es zu einem unerwarteten Wiedersehen: Fiona und Donija, zwei der Kandidatinnen, verbindet eine gemeinsame Vergangenheit. "Doni ist eine alte Bekannte. Wir haben uns vor zwei Jahren mal gedatet", erklärt Fiona direkt zu Beginn. Auch Donija erinnert sich noch gut an die Zeit: "Nach meiner letzten Trennung habe ich Fiona kennengelernt und Fiona war die erste Frau, die ich so richtig gedatet habe." Doch ihre Beziehung zueinander scheint nicht komplett aufgearbeitet zu sein. Wie die beiden heute zueinander stehen, ist unklar. "Das Problem ist halt, dass ich nicht mal weiß, wie der Vibe ist, weil wir uns nie wieder gesehen haben", gesteht Fiona sichtlich nervös.

Um Klarheit zu schaffen und peinlichen Situationen aus dem Weg zu gehen, sucht Fiona das Gespräch mit Donija unter vier Augen. Schnell stellen die beiden fest, dass kein böses Blut zwischen ihnen fließt und alles in Ordnung ist. Dennoch scheint in Fiona ein Funken Skepsis zurückzubleiben, denn sie erinnert sich an einen Livestream, in dem Donija vor einigen Monaten erwähnt haben soll: "Ich habe vor einigen Jahren eine Frau kennengelernt, für die würde ich immer noch schwach werden." Fiona ist sich sicher, dass sie damit gemeint war, was sie nachdenklich macht.

Für Donija scheint das zufällige Wiedersehen in Thailand eine tiefere Bedeutung zu haben. "Es wird einen Grund haben, dass wir uns jetzt hier nach zwei Jahren in Thailand treffen", sagt sie geheimnisvoll und lässt offen, welche Richtung dieses Wiedersehen einschlagen könnte. Ob alte Gefühle wieder aufblühen oder die beiden sich schlicht auf einer freundschaftlichen Ebene begegnen, bleibt abzuwarten. Beide Kandidatinnen werden nun herausfinden müssen, wie ihre gemeinsame Geschichte die Dynamik innerhalb der Show beeinflusst – und ob sie womöglich auch ihre Chancen bei Princess Nessi (28) verändert.

RTL / Fine Lohmann Der "Princess Charming"-Cast 2025

RTL / Fine Lohmann Fiona, "Princess Charming"-Kandidatin, 2025

RTL / Fine Lohmann Donija, "Princess Charming"-Kandidatin, 2025

