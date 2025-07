Ozzy Osbournes Abschiedskonzert schenkte ihm viel Energie

Ozzy Osbourne (✝76), der legendäre Musiker und Sänger, starb am 22. Juli 2025 im Kreis seiner Familie in seiner Heimat Großbritannien. Nur wenige Tage vor seinem Tod gab der "Prince of Darkness" sein letztes Konzert und hinterließ sein Publikum mit einem unvergesslichen Auftritt. Am 5. Juli stand er im Aston Park Stadium auf der Bühne und performte mit der Originalbesetzung von Black Sabbath Songs wie "War Pigs" und "Paranoid", wie das Magazin Page Six berichtet. Der Auftritt war nicht nur eine Rückkehr zu seinen musikalischen Wurzeln, sondern fand nur einige Kilometer vom Gründungsort der Band entfernt statt. Trotz seiner gesundheitlichen Einschränkungen, die ihn in den letzten Jahren immer mehr belastet hatten, begeisterte er sein Publikum – sitzend auf einem schwarz-lila Thron.

Dieses Konzert, welches auch einen finanziellen Erfolg für wohltätige Zwecke bedeutete, soll Ozzy einen spürbaren Energieschub verliehen haben. Laut Freunden und Familie war die Show ein Höhepunkt der letzten Jahre des Musikers, der seit den frühen 2000er-Jahren unter Parkinson und anderen Krankheiten litt. Ein Insider verriet gegenüber Page Six, dass der Abend ihn nahezu "verjüngt" habe: "Er fühlte sich wieder ganz wie er selbst. Es war ein wunderschönes Ende." Metal-Bands wie Metallica und Pantera sorgten dafür, dass die Show nicht nur für die Zuschauer, sondern auch für Ozzy unvergesslich wurde. Mehr als 200 Millionen Dollar (umgerechnet 170.954.782 Euro) wurden dabei gesammelt, unter anderem für die Parkinson-Forschung.

Seine Heimatstadt Birmingham spielte in Ozzys Leben schon immer eine zentrale Rolle. Die Stadt, in der er aufwuchs, inspirierte ihn und verbindet viele seiner Erinnerungen mit den Anfängen seiner Karriere. Nun gibt es Überlegungen, an diesem besonderen Ort eine würdige Feier zu seinem Gedenken zu veranstalten. Fans und Weggefährten erinnern sich an ihn nicht nur wegen seiner unverwechselbaren Stimme, sondern auch wegen seiner lebensbejahenden Persönlichkeit. Seine Ehefrau Sharon Osbourne (72) sowie die gemeinsamen Kinder Jack (39) und Kelly (40) begleiteten ihn bis zuletzt und halten sein Andenken hoch. Mit seinem unvergesslichen Finale auf der Bühne und seiner tief verwurzelten Verbindung zu Birmingham hinterlässt Ozzy ein Leben voller Leidenschaft und Inspiration.

Getty Images Ozzy Osbourne im Juli 2022 in L.A.

Getty Images Ozzy Osbourne im September 2022

