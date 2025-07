Gaming-Nerd: So sieht "Beauty & The Nerd"-Sammys Alltag aus

Für Beauty & The Nerd-Teilnehmer Sammy stand am vergangenen Donnerstag ein spannender Moment an: das große Umstyling mit Designer Kilian Kerner. Bevor es jedoch an die Verwandlung ging, wollte Kilian den 26-Jährigen näher kennenlernen – und dabei auch mehr über Sammys Alltag erfahren. Ist sein Leben als Nerd wirklich so, wie man es sich klischeehaft vorstellt, nämlich zwischen Computern, Junkfood und isoliert von der Außenwelt? "Nee, ganz so ist es bei mir nicht", verriet Sammy lachend.

Auch wenn Gaming für den Reality-TV-Neuling eine große Rolle spielt, hat er auch andere Hobbys und Interessen. "Meistens, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, zocke ich, und am Wochenende gehe ich meistens noch feiern und zwischendurch auch mal ins Gym", erklärte er. Sportliche Betätigung sei Sammy besonders wichtig – das sieht man ihm auch an, als er dem Designer auf Aufforderung seinen stählernen Oberarm präsentiert.

Für den Gaming-Nerd lief die Teilnahme an "Beauty & The Nerd" bisher sehr positiv, auch dank seines harmonischen Teams. Gemeinsam mit Laura Maria Lettgen alias Laura Blond, die aus Shows wie Are You The One? und Kampf der Realitystars bekannt ist, bildet Sammy ein eingespieltes Duo. Auf TikTok finden die Fans der Show viel Lob für das Zweiergespann – insbesondere aber für Laura. "'Beauty & The Nerd' zeigt immer, ob die Leute wirklich ein gutes Herz haben oder nur so tun, und Laura hat den Test absolut bestanden", schwärmt dort ein User.

Joyn / Benjamin Kis Sammy von "Beauty & The Nerd"

Joyn / Benjamin Kis Laura Maria Lettgen, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin

"Beauty & The Nerd"/Joyn / ProSieben Laura und Sammy, "Beauty & The Nerd"-Kandidaten