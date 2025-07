Gia Stumpf hatte durch Drogen eine "alles egal"-Einstellung

Georgina Stumpf macht aus ihrer Vergangenheit kein Geheimnis. Bereits vor ein paar Monaten machte die Podcasterin öffentlich, dass sie einige Jahre zuvor unter einer Kokainabhängigkeit litt. Nun verlor sie erneut in ihrer Instagram-Story ehrliche Worte über diese Zeit. Gia gesteht, dass sie während ihrer Sucht "viele Menschen" verletzt habe, da sie durch die Droge eine "mir ist alles egal"-Einstellung bekommen habe. "Ich habe in einer Blase gelebt, mich durch Konsum und mentalen Stress zurückgezogen und meine engsten Menschen von mir gewiesen", erinnert sie sich traurig.

Der 34-Jährigen sei absolut bewusst, dass sie sich damals oft "wirklich daneben benommen" habe. Auch körperlich hinterließ der Konsum seine Spuren. 2022 befand sie sich an einem Tiefpunkt – zu dieser Zeit hatte die sowieso schon sehr schlanke Frau durch ihren Lifestyle 10 Kilogramm abgenommen. Noch während ihrer Beziehung mit Rapper Sido (44) zog Georgina den Schlussstrich: Anfang 2024 begab sie sich in eine Entzugsklinik und schwor der Droge ab. Auch wenn sie einen einmaligen Rückfall erlitt, habe sie heute keine Angst mehr davor, dass ihr das erneut passieren könnte. "Ich weiß, dass ich mich nicht mehr in diese psychische Lage bringen werde. Von daher habe ich keine Bedenken, noch einmal Interesse an dem Zeug zu gewinnen. Es erinnert mich zu sehr an ein Leben, das ich so nie wieder führen möchte", betont Gia.

Mit der Geburt ihrer kleinen Tochter Ende November vergangenen Jahres veränderte sich Georginas Leben komplett. Bei der Geburt der gemeinsamen Tochter war sie bereits nicht mehr mit Paul Würdig, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, liiert. Auch heute noch lebt sie getrennt von dem Kindsvater – dafür aber unter einem Dach mit seiner Ex-Frau Charlotte Würdig (47). Die beiden Frauen hatten schon vor der Geburt eine gute Beziehung zueinander, weshalb die Moderatorin Georgina bei sich aufnahm. Heute lebt die frisch gebackene Mama mit ihrem Kind in der Einliegerwohnung von Charlottes Haus – die beiden sind inzwischen nicht nur wie Familie füreinander, sondern führen auch einen gemeinsamen Podcast.

Instagram / giageorgina Georgina Stumpf im Juli 2025

Instagram / giageorgina Georgina Stumpf mit ihrer Tochter

Instagram / giageorgina Charlotte Würdig und Georgina Stumpf, Hosts von dem Podcast "Real ExWives"