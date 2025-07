"The Walking Dead: Daryl Dixon" endet mit vierter Staffel

Bei der diesjährigen Comic-Con in San Diego traf die Nachricht die Fans wie ein Schlag: Das beliebte Spin-off "The Walking Dead: Daryl Dixon" mit Norman Reedus (56) und Melissa McBride (60) wird mit der vierten Staffel ein Ende finden. Während die gute Nachricht über eine Verlängerung zunächst für Jubel sorgte, folgte schnell die Ernüchterung, dass die bevorstehende Staffel auch die letzte sein wird. Die Dreharbeiten dafür beginnen noch diesen Monat in Spanien. "Dieses Finale ist nicht nur ein Ende, sondern eine Feier dessen, was wir alle gemeinsam erlebt haben. Tragt diese Liebe weiter – Daryls Reise ist noch lange nicht vorbei", ließ Norman laut Entertainment Weekly dennoch Hoffnung durchblicken und versprach ein würdiges Finale.

Bevor jedoch die finale Staffel anläuft, startet die dritte Staffel wie geplant am 7. September auf AMC und AMC+. Hierzulande zeigt MagentaTV die neuen Episoden bereits ab dem 8. September. Der Fortgang der Geschichte führt Daryl und Carol, die sich in der zweiten Staffel endlich wiedervereinten, von Frankreich über Großbritannien bis nach Spanien, wobei sie neue Verbündete und Gefahren gleichermaßen antreffen. Mit Stephen Merchant (50) als "letztem Engländer in England" und weiteren Neuzugängen wie Eduardo Noriega, Óscar Jaenada und Alexandra Masangkay verspricht die dritte Staffel frische Spannung inmitten der postapokalyptischen Szenerie.

Norman Reedus und Melissa McBride eroberten mit ihren Charakteren Daryl und Carol die Herzen der Fans und sind seit Jahren ein fester Bestandteil des The Walking Dead-Universums. Norman sprach von einer "unglaublichen Reise", während Melissa es als "das Abenteuer ihres Lebens" bezeichnete, diese Geschichte in Europa weiterzuerzählen. Beide betonten jedoch, dass ihre Charaktere noch Potenzial für neue Geschichten bieten. Daryl und Carol könnten also möglicherweise in zukünftigen Projekten des "Walking Dead"-Franchise wieder auftauchen – sehr zur Freude der treuen Fangemeinde. Bis dahin bleibt aber erst einmal die Vorfreude auf die kommenden spannenden Kapitel.

Getty Images Norman Reedus bei seinem Walk-of-Fame-Stern

Getty Images Norman Reedus und Melissa McBride, Juli 2025

Andrew Lincoln und Norman Reedus in der 5. Staffel von "The Walking Dead"