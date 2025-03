Thomas Müller unterstützt Lisa bei Dressur-Wettkampf

Lisa Müller (35) hat kürzlich bei einer Dressurprüfung eine beeindruckende Leistung gezeigt und brachte die Halle am Waldhauserhof im Süden von München zum Jubeln. Mit im Publikum war auch ihr Ehemann Thomas Müller (35), der sie tatkräftig unterstützte. Einen Tag nach dem 2:0-Sieg seines FC Bayern-Teams nutzte der Fußballstar die Gelegenheit, um seine Frau anzufeuern. Im gemütlichen Freizeitlook mit grauer Wollmütze lehnte er in der Reithalle an der Wand und sorgte mit seiner guten Laune für entspannte Stimmung unter den Zuschauern.

Die Unterstützung der Eheleute Müller basiert auf Gegenseitigkeit: Während Lisa regelmäßig auf der Tribüne sitzt, um ihrem Mann bei wichtigen Spielen die Daumen zu drücken, zeigt sich Thomas auch bei ihren Reitturnieren an ihrer Seite. Obwohl Lisa seit ihrem Rückzug von Instagram im vergangenen Dezember keine Posts mehr veröffentlicht hat, erschien ihr Ehemann nun in ihrer Instagram-Story. Dies war eine seltene Ausnahme auf dem sonst leeren Profil der Dressurreiterin, die mit ihrem Pferd die Siegerehrung anführte.

Thomas und Lisa Müller sind seit 2009 verheiratet und leben auf einem Gestüt in Bayern, wo Lisa ihrer Leidenschaft für den Pferdesport nachgeht. Abseits des Rampenlichts verbinden die beiden nicht nur ihre gemeinsamen Wurzeln in Oberbayern, sondern auch ihre Liebe zu Tieren. Trotz ihrer individuellen Spitzenleistungen – sei es auf dem Fußballplatz oder in der Reithalle – stehen sie füreinander ein und geben sich gegenseitig Halt. In Interviews bezeichnet Thomas seine Frau immer wieder als seine größte Stütze, während Lisa einmal erklärte: "Er macht mich mutiger, als ich es alleine sein könnte." Eine echte Partnerschaft auf Augenhöhe.

Getty Images Lisa und Thomas Müller beim BMW Open by American Express 2023 in München

Instagram / lisa.mueller.official Thomas Müller unterstützt seine Frau Lisa bei einem Reitturnier, März 2025

