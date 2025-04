Seltener Post im Netz: Lisa Müller feiert Reitsporterfolg

Während ihr Mann, Fußballer Thomas Müller (35), durch eine schwere Zeit geht, hat Lisa Müller (35) einen weiteren Karriereerfolg errungen, den sie kürzlich im Netz teilte. Am Dienstag postete die professionelle Reiterin einen Artikel des Magazins Bayerns Pferde in ihrer Instagram-Story, in dem es um ihren Sieg bei einem Dressurturnier geht. Mit ihrem Pferd Dantiamo gewann Lisa im Pferdezentrum in Stadl Paura in gleich mehreren internationalen Kategorien.

Wenn Lisa etwas in den sozialen Netzwerken postet, dann ist es besonders: Denn nach einer längeren Auszeit hatte sie ihr Instagram-Profil im Dezember 2024 auf privat gestellt, teilt fortan ausschließlich Storys. Privates suchen Follower dort vergeblich, es geht ausschließlich um den Reitsport. Auch der Feed ihres Profils ist weiterhin privat geschaltet.

Lisas Sprecherin verkündete im Dezember 2024 gegenüber Bild: "Frau Müller möchte keine Person des öffentlichen Lebens sein. Sie wird keine Interviews mehr geben oder sich öffentlich zeigen und wird auch keine anderweitig bezahlte Werbetätigkeit mehr leisten." Seither wurde es still um die Frau von Thomas, die nie ins Bild der klassischen Spielerfrau passte. Auch auf die Postings, die Thomas zu seinem Karriereende bei seinem langjährigen Verein FC Bayern München absetzte, reagierte die 35-Jährige bisher nicht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas und Lisa Müller, April 2023

Anzeige Anzeige

MAGICS / Peter Schatz / ActionPress Lisa Müller bei der WM 2024

Anzeige Anzeige