Wechsel in die USA: Würde Lisa Thomas Müller begleiten?

Thomas Müller (35) muss sich im Sommer dieses Jahres von seinem Herzensverein, dem FC Bayern, verabschieden. Daher stellt sich schon jetzt die Frage, wie es für den Fußballprofi danach weitergehen könnte. Eine denkbare Option wäre für den Weltmeister von 2014 ein Wechsel in die Major Soccer League (MLS). Doch falls es den 35-Jährigen tatsächlich in die USA verschlagen würde, wäre es wohl eher nicht wahrscheinlich, dass ihn Ehefrau Lisa Müller dorthin begleitet.

Der Grund: Die Dressurreiterin ist durch ihren Sport an Deutschland gebunden. Außerdem betreiben sie und ihr Ehemann sogar ein eigenes Gestüt: Gut Wettlkam bei Otterfing. Damit ist auch der 35-Jährige gewissermaßen an den Standort gebunden, denn bei einem Wechsel in die USA wäre Lisa allein für die Tiere auf dem Gestüt verantwortlich. Wie sich Thomas' Zukunft nach seiner FC-Bayern-Karriere gestaltet, lässt sich daher nur spekulieren. Weder der Fußballer noch Lisa haben sich bislang zu genauen Plänen offiziell geäußert.

Bevor der Kicker sich Gedanken um seine Zukunft machen kann, wird er wohl erst einmal das Vereins-Aus verkraften müssen. Am Samstagmorgen hatte er in einem Brief an seine Fans, den er auf Instagram veröffentlichte, Abschied genommen. Eines machte er dabei unmissverständlich klar: Die Entscheidung, nicht mehr für seinen Heimatverein auf dem Rasen zu stehen, lag nicht bei ihm. "Der Verein hat sich jedoch bewusst dafür entschieden, mit mir keinen neuen Vertrag für die nächste Saison zu verhandeln. Auch wenn es nicht meinen persönlichen Wünschen entsprach, ist es wichtig, dass der Verein seinen Überzeugungen folgt", hieß es in seinem Statement.

Getty Images Lisa Müller im Juni 2024

Getty Images Thomas Müller, April 2025

