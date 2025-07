"Reacher"-Star Alan Ritchson kassiert blaues Auge bei Dreh

Bei den Dreharbeiten zur vierten Staffel der beliebten Serie "Reacher" hat sich Hauptdarsteller Alan Ritchson (42) eine sichtbare Blessur zugezogen. Der Schauspieler postete auf Instagram ein Video, in dem sein geschwollenes und blau gefärbtes Auge deutlich zu sehen ist. Dazu schreibt er humorvoll: "Ihr solltet den anderen Typen sehen." Wie genau es zu der Verletzung kam, blieb allerdings offen. Die Szene soll Teil der neuen Staffel sein, die vermutlich im Spätsommer oder Herbst 2026 auf Amazon Prime erwartet wird.

Die neue Staffel basiert auf dem Thriller "Underground" aus der Feder von Lee Child. Die Handlung dreht sich um Jack Reacher, der in der New Yorker U-Bahn Zeuge wird, wie sich eine Pentagon-Mitarbeiterin das Leben nimmt. Dies zieht ihn unweigerlich in eine gefährliche Verschwörung, deren Aufklärung einmal mehr seine scharfen Sinne und physischen Fähigkeiten erfordert. "Reacher" hat sich in vorherigen Staffeln bereits mit spannenden Action-Manövern und fesselnden Plots eine große Fangemeinde erarbeitet, weshalb die Erwartungen an die vierte Season entsprechend hoch sind.

Alan, der seit dem Start von "Reacher" 2022 die Titelrolle verkörpert, hat sich schnell als würdiger Nachfolger der Buchfigur etabliert. Privat ist der Filmstar nicht weniger beeindruckend: Der dreifache Vater begeistert seine Fans immer wieder mit Einblicken in sein Familienleben. Trotz seiner harten Rollen bleibt er ein liebevoller Familienmensch, der regelmäßig betont, wie wichtig ihm die Balance zwischen Arbeit und Zuhause ist. Mit seinen humorvollen Instagram-Posts rund um Drehpannen und Verletzungen zeigt Alan, dass er selbst in brenzligen Momenten auf seinen trockenen Humor zählen kann.

Getty Images Alan Ritchson bei einer Sondervorstellung der zweiten Staffel von "Reacher" in Los Angeles

Instagram / alanritchson Alan Ritchson mit einem blauen Auge, Juli 2025

Instagram / alanritchson Alan Ritchson kassiert bei "Reachers"-Dreh blaues Auge, Juli 2025