Da kann einem schon mal die Luft wegbleiben vor Staunen! "Jack Reacher" feierte bereits mit Tom Cruise (58) in der Hauptrolle große Erfolge. Nach zwei Filmen war allerdings Schluss. Doch im kommenden Jahr wird der Actionstreifen in einem ganz neuen Gewand erscheinen – nämlich als Serie. Und auch der Hauptcharakter wird etwas anders aussehen: Alan Ritchson (35) verkörpert dieses Mal den Helden. Dass Alan aber ziemlich gut für die Rolle geeignet ist, bewies er jetzt mit einem Netzbeitrag!

Groß, muskulös und charmant – so wird die Hauptfigur aus den Originalbüchern der "Jack Reacher"-Reihe beschrieben, und genau das trifft auf den 35-Jährigen zu. Auf seiner Instagram-Seite teilte der Hottie vor wenigen Tagen ein Selfie von sich, dass ihn ohne Oberteil zeigt. Zu diesem Beitrag schrieb er einige Zeilen zu seinem durchtrainierten Körper. "Es gibt keinen Ersatz für harte Arbeit, nichts wird dich einfach auf magische Weise an dein Ziel bringen", gab der "Titans"-Star seinen Followern mit auf den Weg und erklärte, dass auch er für seinen Body hart trainieren müsse.

Aber seien wir doch mal ehrlich: Diese Muskeln sprechen wirklich für sich! Und auch die Fans sind hin und weg vom stahlharten Body des dreifachen Vaters. "Oh mein Gott", "Du bist so durchtrainiert" oder "Wow", kommentierten unter anderem drei begeisterte User. Was sagt ihr zu Alans Body? Stimmt in der Umfrage ab!

Anzeige

Getty Images Alan Ritchson, Schauspieler

Anzeige

Instagram / alanritchson Alan Ritchson im Oktober 2020

Anzeige

Getty Images Alan Ritchson im Oktober 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de