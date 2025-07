Nackedei-Alarm: Olly Murs zieht sich am Leicester Square aus

Olly Murs (41) sorgte am Freitag für Aufsehen am Leicester Square in London, als er im Zuge einer Radioaktion mitten auf der Straße fast blank zog. Der ehemalige X Factor-Star und Sänger präsentierte sich dort humorvoll, um seine neue Single "Save Me" zu promoten. Die Aktion war Teil der Heart Breakfast Show, bei der Olly zusammen mit den Moderatoren Jamie Theakston und Zoe Hardman ein Spiel spielte, das ihn zu dieser gewagten Aufgabe brachte. Als Teil einer Mutprobe musste er sich entkleiden, nachdem weder sein Freund Mark Wright (38) telefonisch erreichbar war noch Moderator Jamie ausreichend Antworten zu Ollys Karriere geben konnte. Das berichtet unter anderem Daily Mail.

Der Grund für die ungewöhnliche Aktion war das Glücksrad der Sendung, das verschiedene Herausforderungen bereithielt. Nachdem Olly Mark vergeblich um "Rettung" anrief und Jamie ebenfalls wenig hilfreich war, landete der Sänger schließlich nur noch in seiner Unterwäsche vor den Passanten des Leicester Square. Olly, der den Moment mit Humor nahm, scherzte: "Niemanden interessiert es, das ist sogar besser!" Neben der Promotion ist Olly aktuell ein viel beschäftigter Mann: Am Samstag veröffentlichte er seine neue Single, die erste seit 2022, und kündigte an, dass er und seine Frau Amelia ihr zweites Kind erwarten.

Abseits seiner Karriere sorgt Olly auch immer wieder für unterhaltsame Anekdoten. Erst letzten Samstag fehlte er bei seiner eigenen Radiosendung, nachdem er am Vorabend die Veröffentlichung seines neuen Songs etwas zu ausgelassen gefeiert hatte. Sein Co-Moderator Mark, der alleine moderieren musste, konnte darüber nur schmunzeln und zeigte Aufnahmen von Ollys Partynacht. Olly selbst nahm seinen Fauxpas gelassen und gestand seinen Fans auf Instagram: "Mann, mein Kopf schmerzt! Letzte Nacht war verrückt!" Mit seiner ausgelassenen Art und seinen humorvollen Eskapaden beweist der Sänger immer wieder, dass er für Überraschungen gut ist.

Getty Images Olly Murs bei der europäischen Premiere von "Better Man" in London

Instagram / ollymurs Olly Murs nackt in London, Juli 2025

Instagram / ollymurs Olly Murs verliert eine Wette in London, Juli 2025