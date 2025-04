Gesichtstumor: Alan Ritchson wurde früher heftig gemobbt

Alan Ritchson (42), bekannt durch seine Rolle des Jack Reacher auf Amazon Prime Video, hat jetzt in einem Interview mit Men's Health offen über eine prägende Zeit in seiner Jugend gesprochen. Als Teenager litt der Schauspieler an einem Tumor im Kieferknochen, der sein Kinn unnatürlich wachsen und schief erscheinen ließ. Die Diagnose brachte nicht nur gesundheitliche Probleme mit sich – Alan war wegen seines Aussehens auch häufig gehänselt und mit Jay Leno (74) verglichen worden. Erst mit 17 Jahren konnte der Tumor operativ entfernt und der Kieferknochen korrigiert werden.

Diese schwierigen Erlebnisse haben Alan nachhaltig geprägt. "Es war schwer, von anderen aufgrund von etwas, das man nicht beeinflussen kann, anders behandelt zu werden", erklärte er weiter. Doch die Zeit habe ihm auch Empathie und einen wertschätzenden Umgang mit anderen nähergebracht: "Es hat mich gelehrt, niemals über jemanden zu urteilen oder auf ihn herabzusehen wegen Dingen, die außerhalb seiner Kontrolle liegen." Trotz all der Herausforderungen war seine Teenagerzeit nicht ausschließlich negativ. In dieser Phase lernte er laut Hello! nämlich auch seine spätere Frau Catherine kennen. Die beiden besuchten gemeinsam Ballettstunden, als Alan schließlich den Mut fand, sie anzusprechen.

Heute sind Alan und Catherine verheiratet und Eltern von drei Söhnen: Caleb, Edan und Amory. Die Familie hat eine enge Bindung und trifft bewusste Entscheidungen, um zusammenzubleiben, selbst wenn Alans Schauspielkarriere ihn an verschiedene Drehorte führt. Als er die Hauptrolle in der Serie "Reacher" übernahm, verkauften sie ihr Haus in Florida und beschlossen, gemeinsam ein Leben aus Koffern zu führen. In einem emotionalen Post auf Instagram schrieb Alan über Catherine: "Ich danke Gott für jemanden, der die unsagbare Kraft, Ausdauer, Widerstandsfähigkeit, Geduld, Gnade, Liebe, Mitgefühl und Vergebung hat, um mit mir durch alle Täler zu gehen."

Catherine und Alan Ritchson, Ehepaar

Catherine und Alan Ritchson und ihre drei Söhne im Februar 2024

Hättet ihr gedacht, dass jemand wie Alan Ritchson – der in Rollen wie "Reacher" pure Stärke verkörpert – früher einmal gemobbt wurde?