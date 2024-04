"Sexuell belästigt": Deshalb modelt Alan Ritchson nicht mehr

Aus Actionfilmen wie Fast & Furious kennen und lieben die Fans den US-amerikanischen Darsteller Alan Ritchson (41). Doch bevor er in der Schauspielindustrie durchstartete, war der "Blue Mountain State"-Star schon als erfolgreiches Model tätig. An diese Zeit hat er jedoch einige sehr schlechte Erinnerungen. Im Interview mit The Hollywood Reporter spricht der Filmstar nun von einem schlimmen Erlebnis. Er sei als junges Model zu einem bekannten Fotografen in ein Hotelzimmer geschickt worden, um Nacktaufnahmen zu machen, erinnert sich Alan. Als Anreiz sei ihm eine lukrative Kampagne versprochen worden. Bei dem Shooting verlief es jedoch alles andere als professionell. "Ich wurde von diesem Kerl sexuell belästigt", teilt Alan nun Jahrzehnte später mit.

Nach diesem Vorfall sei der Schauspieler direkt zu seiner Modelagentur in Los Angeles gefahren, um seinen Agenten zu konfrontieren. "Du wusstest, was passieren würde, und hast mich trotzdem hingeschickt", warf er seinem Manager vor. Dieser hätte sich jedoch uneinsichtig gezeigt. "Er hat mir gesagt, ich solle mich beruhigen", erinnert sich Alan. Nach diesem Ereignis schwor der Ehemann von Catherine Ritchson der Modeindustrie für immer ab. "Ich bin aus der Branche ausgestiegen und es war das letzte Fotoshooting, das ich je hatte", räumt er ein. Neue Hoffnung fand Alan dann in der Schauspielerei. Trotzdem sei dieses Erlebnis nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Ehrlich gesteht er: "Es hat einige Narben hinterlassen".

Generell übt Alan gegenüber The Hollywood Reporter scharfe Kritik an der Modebranche. Er erinnert sich in dem Interview noch an einen zweiten Vorfall der sexuellen Belästigung. Er sei von dem Starfotografen Mario Testino (69) unsittlich berührt worden. Bei einem Abendessen hätte er immer wieder versucht, Alan näher zu kommen. "Er hatte ständig seine Hände an mir und versuchte mir in den Schritt zu fassen", beschuldigt ihn Alan. Damals hätte er sich jedoch gewehrt. "Nimm deine Hände von mir, ich bin kein Objekt", habe der Schauspieler dem Fotografen deutlich gemacht.

Alan Ritchson

Alan Ritchson, Schauspieler

