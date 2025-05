Mobbing-Eklat: Alan Ritchson trennt sich von seinem Manager

Alan Ritchson (42), bekannt aus der Erfolgsserie "Reacher", sorgt momentan am Set seines neuen Action-Films "Runner" in Australien für Schlagzeilen. Am vergangenen Wochenende wurde Dan Spilo, der Manager und gleichzeitig Produzent des Films, plötzlich von den laufenden Dreharbeiten ausgeschlossen. Verschiedene Medien, darunter Deadline, berichten, dass kurz danach auch die langjährige Zusammenarbeit zwischen Alan und seinem Manager ein abruptes Ende fand. Die Personalabteilung des Projekts prüfte zuvor Vorwürfe von Mobbing und verbalen Ausfällen gegenüber Mitgliedern der Crew, woraufhin der Produzent entlassen wurde. Eine offizielle Erklärung zu den Gründen gaben die Verantwortlichen bislang nicht ab.

Dan ist kein Unbekannter, wenn es um Konflikte am Arbeitsplatz geht: Bereits 2019 sorgte er für Aufsehen, als er in der US-Show "Survivor: Island of the Idols" als erster Kandidat wegen unangebrachten Verhaltens vorzeitig das Format verlassen musste. In den vergangenen Jahren managte er Alan und begleitete dessen rasanten Aufstieg vom Serien-Newcomer zum gefragten Action-Star. "Runner", in dem Alan einen professionellen Kurierfahrer spielt, der in einen gefährlichen Mafia-Konflikt verwickelt wird, wird seit einigen Monaten in Australien gedreht. Neben Alan stehen auch bekannte Namen wie Owen Wilson (56) vor der Kamera. Wann der Film ins Kino kommt, ist noch offen, ein Start ist aber frühestens 2026 zu erwarten.

Alan hat sich in der Vergangenheit immer wieder offen zu seinen eigenen Erfahrungen mit Mobbing geäußert. Wie wir bereits berichteten, litt der Schauspieler in seiner Jugend unter einem Gesichtstumor, der ihn häufig zum Ziel von Hänseleien machte. Diese Zeit hat ihn laut eigener Aussage geprägt und dafür gesorgt, dass er heute mit besonders viel Empathie und Respekt auf andere Menschen zugeht. Privat schöpft Alan viel Kraft aus seiner Familie: Während schwieriger Momente war seine Frau Catherine stets an seiner Seite. Das Paar lernte sich bereits als Teenager während gemeinsamer Ballettstunden kennen – eine Verbindung, die gerade in turbulenten Zeiten für Rückhalt sorgt.

Alan Ritchson bei einer Sondervorstellung der zweiten Staffel von "Reacher" in Los Angeles

Catherine und Alan Ritchson, Ehepaar

