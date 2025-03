Alan Ritchson will 29 Staffeln von "Reacher" drehen

Alan Ritchson (42), bekannt als Hauptdarsteller der Amazon-Serie "Reacher", hat in einem Interview über die Zukunft der erfolgreichen Action-Serie gesprochen. Dabei machte der Schauspieler eine überraschende Ansage: Er wolle alle Romane der "Reacher"-Reihe von Autor Lee Child für die Serie adaptieren – das wären mindestens 29 Staffeln. "Ich würde gerne jede Geschichte erzählen, nicht nur die Romane", verriet Alan gegenüber Collider und spielte damit auch auf die zwölf Kurzgeschichten aus der Sammlung "Der Einzelgänger" an. Während die laufende dritte Staffel aktuell Fans auf der ganzen Welt begeistert, laufen bereits die Planungen für eine vierte Staffel und ein Spin-off.

Die Serie basiert auf der gleichnamigen Buchreihe, die 1997 mit "Größenwahn" (Originaltitel: "Killing Floor") begann. Fans schätzen besonders das Konzept der Serie, die jede Staffel als abgeschlossene Geschichte erzählt. Doch die Aussicht auf fast 30 Staffeln sorgt auch für Diskussionen: Manche Fans befürchten, dass eine zu lange Laufzeit der Serie die Qualität mindern könne, wie kino.de berichtet. Serien wie "The Walking Dead" oder "Dexter" hätten gezeigt, dass ein Übermaß an Staffeln den Reiz rauben kann.

Privat zeigt sich Alan Ritchson als ein bodenständiger Familienmensch, der auf Instagram Einblicke in sein Leben als Vater von drei Kindern teilt. Der Schauspieler, der einst bei "Smallville" und in der "Teenage Mutant Ninja Turtles"-Filmreihe mitwirkte, liebt das Abenteuer nicht nur vor der Kamera. Er hat bereits in Interviews verraten, dass er in seiner Freizeit gerne Outdoor-Aktivitäten wie Wandern und Campen nachgehe. Fans schätzen seine Nähe zu den Serienfiguren, die er verkörpert, was ihn unter anderem auch abseits der Leinwand zu einem Sympathieträger macht.

Getty Images Alan Ritchson bei der Premiere von "Reacher" in Los Angeles

Getty Images Alan Ritchson, Schauspieler

