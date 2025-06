Josh Allen schwärmt von der Hochzeit mit Hailee Steinfeld

Josh Allen (29) und Hailee Steinfeld (28) gaben sich Ende Mai ohne großes Medienspektakel das Jawort. Seitdem diese schöne Neuigkeit bekannt ist, wollen Fans mehr über die Trauung wissen, doch das Paar hielt sich bislang bedeckt. Nun wurde der Quarterback allerdings während einer Pressekonferenz in New York gefragt, welche Highlights er in den vergangenen Monaten erleben durfte. "Es gab viele große Momente, aber keiner war so schön wie die Hochzeit mit meiner besten Freundin", schwärmte der NFL-Star dabei laut TMZ.

Josh zeigte sich rundum glücklich und beschrieb seine Ehe mit Hailee als lebensverändernd. "Ich konzentriere mich nicht wirklich auf all die anderen Dinge. Das war die wichtigste Entscheidung meines Lebens, und ich habe die richtige getroffen", war sich der Profisportler sicher. Zu den genauen Details der Feier wollte der frischgebackene Ehemann allerdings keine Angaben machen. Bis zum Start der nächsten NFL-Saison im September darf sich der US-Amerikaner nun voll und ganz in seinem Eheglück suhlen.

Die Hochzeit der Sängerin und des Athleten wurde zwar abseits der Öffentlichkeit gefeiert, doch Fotos, die People vorliegen, geben einige romantische Einblicke. Hailee trug an dem Tag ein atemberaubendes Kleid mit langem Schleier, während sich Josh in einem eleganten schwarzen Smoking präsentierte. Die Trauung fand im Garten eines Resorts in Kalifornien statt und unter den Gästen war auch der berühmte Schauspieler Larry David.

Getty Images Josh Allen, NFL-Star

Getty Images Josh Allen und Hailee Steinfeld bei den NFL Honors in New Orleans

