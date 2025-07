Trotz Album-Erfolg: Freunde sorgen sich um Justin Bieber

Justin Bieber (31) begeistert aktuell seine Fans mit seinem überraschenden neuen Album "Swag", das am 11. Juli erschienen ist. Begleitet wurde das Release von einem Fotoshooting, bei dem Justin gemeinsam mit seiner Frau Hailey Bieber und ihrem 11 Monate alten Sohn Jack Blues posierte. Doch hinter der glänzenden Fassade scheint es zu kriseln: Insider berichten von Spannungen in der Ehe, heftigen Auseinandersetzungen mit Paparazzi und der Sorge, der Sänger könnte in alte Verhaltensmuster zurückfallen. "Justin hat mit persönlichen Dämonen zu kämpfen", erklärte eine Quelle gegenüber Page Six. Besonders seine Schwierigkeiten im Umgang mit dem Ruhm bereiten seinem Umfeld zunehmend Sorgen. "Er hat extreme Stimmungsschwankungen", ergänzte eine weitere Quelle.

Das neue Album – sein erster musikalischer Output seit dem 2021 erschienenen "Justice" – gewährt tiefe Einblicke in Justins Gefühlswelt. In Songs wie "Walking Away" spricht der Künstler offen über Eheprobleme und den emotionalen Druck, unter dem er steht. Für leichtere Momente sorgen drei humorvolle Skits mit Comedian Druski, in denen Justin auf unterhaltsame Weise seinen Umgang mit öffentlichem Druck reflektiert. Die turbulente Veröffentlichung fällt zeitlich mit dem Ende eines langjährigen Rechtsstreits zusammen: Kurz vor dem Album-Launch einigte sich Justin mit seinem Ex-Manager Scooter Braun (44) auf einen Vergleich. Dem Musikmogul schuldete er 31 Millionen US-Dollar (etwa 26 Millionen Euro) – eine Folge des Abbruchs seiner "Justice"-Tour im Jahr 2022 aus gesundheitlichen Gründen.

Hinter Justin Biebers Karriere liegt ein Weg voller Höhen und Tiefen. Der frühere Kinderstar, der durch YouTube-Videos berühmt wurde, musste das Erwachsenwerden im Rampenlicht durchleben – oft schmerzhaft und öffentlich. Besonders das plötzliche Ende seiner Zusammenarbeit mit Scooter Braun im Jahr 2023 markierte einen bedeutenden Einschnitt in seiner Laufbahn. Während sein neues Album von Fans und Kritikern gefeiert wird, fragen sich Insider, wie es für Justin weitergeht. Ob er wieder auf Tour gehen wird, ist derzeit unklar. "Er braucht die Bühne, um sich bestätigt zu fühlen", erklärte ein Vertrauter. Enge Freunde der Familie hoffen, dass Justin seinen Weg finden wird.

Justin Bieber, Sänger

Justin Bieber, Juni 2025

Justin Bieber und Hailey Bieber in der Schweiz