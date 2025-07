Zum 90. Geburtstag: ARD-Doku über Dieter Hallervorden

Dieter Hallervorden (89), einer der bekanntesten deutschen Schauspieler und Komiker, feiert am 5. September 2025 seinen 90. Geburtstag. Schon davor widmet die ARD ihm am 1. September eine 90-minütige Dokumentation mit dem Titel "Hallervorden – Didi gegen den Rest der Welt". Die Produktion zeigt den Künstler an entscheidenden Stationen seines Lebens: von der dramatischen Flucht aus der DDR über seinen Erfolg mit "Nonstop Nonsens" und den Kinohits der 80er Jahre bis hin zu Skandalen und seinem bemerkenswerten Aufstieg als Charakterdarsteller in Filmen wie "Honig im Kopf". Zum ersten Mal geben Familienangehörige wie sein Sohn Johannes und seine Tochter Nathalie Einblicke in das Leben des Menschen hinter der Bühne.

Die Dokumentation öffnet ungewohnte Türen und gewährt private Einblicke in Dieters Künstlergarderobe, sein Berliner Zuhause und sogar auf seine Privatinsel in der Bretagne. Dabei kommt nicht nur die Familie des Künstlers zu Wort, sondern auch enge Wegbegleiter, prominente Vertraute und seine Ehefrau Christiane Zander. Der Film zeichnet ein differenziertes Bild eines Mannes, der nicht nur Spontaneität und Humor verkörpert, sondern seine Meinung stets lautstark und kontrovers vertritt. Auch private Archivaufnahmen und seltene TV-Mitschnitte, die jahrelang verschollen waren, werden gezeigt. Dieters Kinder Nathalie und Johannes schildern eingehend, wie sie den Künstler als Vater erlebten – oft bewunderten sie ihn, aber sie spürten auch deutliche Generationsunterschiede in den Wertvorstellungen.

Das Porträt fügt sich ein in eine Lebensgeschichte, die geprägt ist von Risiken, Widersprüchen und stetigem Wandel. Ob Dieters Engagement als Theaterleiter, seine Selbstkritik oder sein Bedürfnis, sich neu zu erfinden: Seit Jahrzehnten prägt er die deutsche Unterhaltungslandschaft. Zuletzt fiel er jedoch wegen rassistischer Aussagen auf der Bühne auf. Die Doku verspricht einen ebenso intimen wie umfassenden Blick auf den bald 90-Jährigen.

ActionPress / Matthias Wehnert / Future Image Dieter Hallervorden, März 2025

Jean-Louis Cholet Dieter Hallervorden, Schauspieler

Getty Images Dieter Hallervorden und Christiane Zander im Februar 2024