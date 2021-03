Jessica Mulroney (40) stärkt Herzogin Meghan (39) den Rücken! Kürzlich wurden Vorwürfe laut, dass die Schauspielerin sowohl am Set ihrer Serie Suits als später auch im britischen Königspalast Mobbing betrieben haben soll. Viele ihrer einstigen Kollegen und Personen des öffentlichen Lebens nahmen die Schwangere daraufhin in Schutz. Die Vorwürfe seien lediglich als Schmähkritik gegen sie zu verstehen. Jetzt sprach sich auch Meghans ehemalige beste Freundin, Jessica Mulroney, für sie aus!

"Ich weiß nicht, ob jemals jemand mit so viel Druck von der Öffentlichkeit und der Presse umgehen musste wie diese Frau", ergriff Jessica auf Instagram Partei für ihre Ex-BFF. Dennoch habe sie nie erlebt, dass Meghan in all der Zeit von ihren Werten – wie Freundlichkeit, Empathie und Liebe – abgewichen sei, erklärte die 40-Jährige weiterhin. Dazu teile der TV-Star ein altes Foto von sich und Prinz Harrys (36) Ehefrau, wie sie gemeinsam vor einem gedeckten Tisch sitzen.

Vor wenigen Monaten soll sich Meghan von Jessica distanziert haben, nachdem ihr vorgeworfen wurde, dass sie sich rassistisch verhalten habe. Ob die zwei Frauen tatsächlich zerstritten sind oder doch noch in Verbindung zueinanderstehen, ist unklar. Jessica beteuerte jedoch in einem Page Six-Interview, dass sie in regelmäßigem Kontakt zu der baldigen Zweifach-Mama stehe.

Instagram / jessicamulroney Herzogin Meghan und Jessica Mulroney

Instagram / jessicamulroney Jessica Mulroney, TV-Star

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei der "Trooping the Colour"-Parade in London im Juni 2018

