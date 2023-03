Zoff? Herzogin Meghan war nicht auf Jessica Mulroneys Party

Jessica Mulroney (43) feierte wohl ohne ihre einstige beste Freundin. Herzogin Meghan (41) und die Promi-Stylistin standen sich viele Jahre ziemlich nahe. Einige Zeit nach ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (38) schien sich das Verhältnis der beiden Frauen geändert zu haben. Nachdem der Kanadierin Rassismus vorgeworfen wurde, sollen die zwei keinen Kontakt mehr haben. Jessicas neueste Zeilen sorgen erneut für Spekulationen.

Anlässlich ihres Geburtstages teilte die dreifache Mutter via Instagram einige Schnappschüsse der Feier mit ihren Liebsten. Doch eine Lady war nicht zu sehen – auf den Bildern fehlte jede Spur von Meghan. Laut ihren Zeilen sei Jessica allerdings von den wichtigsten Menschen umgeben gewesen: "Ich bin kein großes Geburtstagskind, aber dieses Jahr wollte ich einige der Frauen feiern, die mich geliebt haben und mir bedingungslos zur Seite standen."

Ob das was zu bedeuten hat? Schließlich beteuerten Meghan und Harry in ihrer Doku, dass sie sich in den schweren Zeiten stets auf ihren Freundeskreis verlassen konnten. Während sich einige aus ihrem Umfeld dazu geäußert hatten, schwieg Jessica und gab keinen öffentlichen Kommentar dazu ab.

