Ex-AYTO-Kandidat Marcel postet wirres Polizeivideo im Netz

Marcel Caruso Kaiser sorgt erneut für Aufsehen! Der Reality-TV-Star teilte auf Instagram ein selbst aufgenommenes Video, das ihn während eines Polizeieinsatzes in seiner eigenen Wohnung zeigt. Der Grund für den Einsatz: Seine Freundin hatte die Polizei alarmiert. Marcel, der in dem Clip nackt vor den Beamten steht und immer wieder Diskussionen mit ihnen anfängt, erklärte später, er sei zu dem Zeitpunkt nicht nüchtern gewesen. Ein Polizist in dem Video stellt klar: "Ihre Frau hat uns angerufen und dann ging das Telefon plötzlich aus." Die Beamten wollten mit der Frau allein sprechen, woraufhin Marcel wiederholt dazwischenredete, bis die Frau schließlich aus dem Hintergrund auftauchte.

Unter dem wirren Video, das Marcel mit einer Bildunterschrift versah, in der er sich letztlich dankbar für die höflichen Beamten zeigte, hagelte es in den Kommentaren Kritik. "Was genau wolltest du mit diesem Video bezwecken?", fragt ein Follower stellvertretend für viele. Weitere Fans lobten die professionelle Art der Polizisten und kritisierten Marcels Verhalten, das als respektlos empfunden wurde.

Wer Marcel aus dem Fernsehen kennt, weiß, dass der Reality-TV-Star keine Hemmungen hat, auch mal in Konfliktsituationen zu geraten. Bekannt für seine dramatischen Auftritte und impulsiven Aktionen bei Are You The One? oder der Schweizer Version von Die Bachelorette, hat er sich besonders bei Fans von Trash-TV einen Namen gemacht. Doch auch abseits der Kameras bleiben die zwischenmenschlichen Spannungen offenbar nicht aus – so auch beim jüngsten Zwischenfall. In seinen Social-Media-Posts betont er häufig seine emotionale Seite, die für Anhänger charmant, für Kritiker jedoch oft streitlustig wirkt. Ob sich Marcel künftig zurücknimmt oder weiterhin auf Provokation setzt, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Instagram / kingasensiosivera Marcel Caruso Kaiser, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kingasensiosivera Marcel Caruso Kaiser, September 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / kingasensiosivera Marcel Caruso Kaiser, Realitystar

Anzeige