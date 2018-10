Francine Jordi (41) hat den Kampf gegen den Krebs vorerst gewonnen, aber es war kein leichter Weg dorthin. Der Schweizer Schlagerstar bekam im Mai vergangenen Jahres die Diagnose Brustkrebs. Tapfer stellte sich Francine der heimtückischen Krankheit. Rund ein Jahr nach der letzten Bestrahlungstherapie gewährt die ehemalige Eurovision Song Contest-Kandidatin nun intime Einblicke in die Schlacht zurück ins Leben und die Zeit danach.

In einem Interview mit Bunte.de sagte sie: "Es war auch ein sehr lehrreiches Jahr. Man beginnt, alltägliche Dinge wieder mehr zu schätzen, wenn man so eine Krankheit hinter sich gebracht hat. Ich weiß heute, dass im Leben wirklich nichts selbstverständlich ist.“ Der schreckliche Krankheitsbefund bedeutete in zweierlei Hinsicht eine Zäsur im Leben von Francine. Nur zwei Monate später wurde die Sängerin 40 Jahre alt. Laut eigener Aussage ein Alter, in dem man gerne ein Resümee über das eigene Leben zieht.

In den vergangenen Jahren sind schon zahlreiche Promis mit ihrer Krankheitsgeschichte an die Öffentlichkeit gegangen. Erst vergangenen Monat erhielt die US-amerikanische Schauspielerin Angela Trimbur (37) die Diagnose Brustkrebs. Wenige Tage zuvor war die BBC-Moderatorin Rachael Bland der Erkrankung erlegen.

WENN.com Francine Jordi, Schlagerstar

Hubert Mican / picturedesk.com Sängerin Francine Jordi bei einem Pressetermin in Wien

Jens Schlueter / Freier Fotograf / Getty Images Francine Jordi bei der Show "Das Adventsfest der 100.000 Lichter"

