Schlagerstar Francine Jordi ist großer Fan von Weihnachten

Francine Jordi (47) hat verraten, dass sie ein "totaler Weihnachtsjunkie" ist. Die Schlagersängerin aus der Schweiz feiert Weihnachten gemeinsam mit ihrer ganzen Familie, einschließlich ihrer Eltern und Schwestern, und hält dabei an besonderen Traditionen fest. Dieses Jahr veröffentlicht Francine ihr Weihnachtsalbum "Ein Stückchen Weihnacht" und wird die Adventszeit unter anderem mit Auftritten in der Show "Zauberhafte Weihnacht im Land der 'Stillen Nacht'" zelebrieren, die am 14. Dezember im ORF 2 ausgestrahlt wird.

Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählte Francine: "Ich mag, dass die Menschen ruhiger werden, sich wieder bewusster begegnen, sich Zeit und Aufmerksamkeit schenken." Obwohl sie noch kein einziges Geschenk gekauft hat, betont sie: "Ich schenke sehr gerne. Es macht mir eine große Freude, wenn ich jemandem etwas schenken kann, das ihn freut." Ihre Weihnachtsfeier mit der Familie beinhaltet Traditionen wie Rollschinkli mit Kartoffelsalat zum Essen, das Anzünden von Kerzen für verstorbene Ahnen auf dem Friedhof und das gemeinsame Singen. Vor der Bescherung liest ihre Mutter eine Geschichte in Mundart vor, und anschließend gibt es Glühwein und Geschenke.

Francine findet Traditionen wichtig, da sie Sicherheit geben und die Familie verbinden. Die Energie der weihnachtlichen Musik liebt sie besonders, weshalb ihr das Aufnehmen ihres Weihnachtsalbums so leicht fiel. Abseits der Musik wünscht sie sich für die Zukunft, dass die Menschen sich nicht von Angst oder Verunsicherung leiten lassen, sondern sich auf das Positive fokussieren. "Ich finde, dass dieses Jahr für uns alle sehr herausfordernd war", sagt sie. Francine ist nicht nur durch ihre Musik, sondern auch durch ihre lebensfrohe und optimistische Persönlichkeit eine inspirierende Figur in der Unterhaltungswelt.

Francine Jordi, Sängerin

Francine Jordi bei "Willkommen bei Carmen Nebel" im September 2018

