Damit verdient MrBeast mehr Geld als mit den YouTube-Videos

Jimmy Donaldson, besser bekannt als MrBeast (26), ist längst nicht mehr nur der größte YouTube-Star der Welt – mit über 372 Millionen Abonnenten übertrifft er selbst Superstars wie Taylor Swift (35) deutlich. Doch seine größten Einnahmen erzielt der 26-Jährige inzwischen nicht mehr mit seinen aufwendigen Videos oder seiner Realityshow, sondern mit Schokolade! Mit seinem Unternehmen Beast Industries hält er die Mehrheit an Feastables, einer Marke für Süßwaren, die allein im vergangenen Jahr rund 250 Millionen Dollar (umgerechnet ca. 229 Millionen Euro) Umsatz und über 20 Millionen Dollar (umgerechnet etwa 18,3 Millionen Euro) Gewinn eingefahren hat. The Verge zufolge stammen diese Zahlen aus Unterlagen, die an Investoren gesendet wurden.

Zwar bleiben auch sein Kerngeschäft auf YouTube und seine Amazon-Realityserie finanziell beeindruckend, doch dort lief nicht alles wie erhofft. Für die "Beast Games", eine teuer produzierte Show, bei der 1000 Menschen um 10 Millionen Dollar (umgerechnet ca. 9,16 Millionen Euro) konkurrierten und von der es eine zweite Staffel geben soll, investierte Jimmy zig Millionen Dollar – und machte dabei Verluste. In einem US-Podcast gab er zu: "Es war keine gute finanzielle Entscheidung, 'Beast Games' zu machen." Parallel dazu stärkte er jedoch sein Geschäftsimperium mit weiteren Beteiligungen, darunter die Snackmarke Lunchly und die Softwarefirma Viewstats. Um diese Unternehmen aufzubauen, sammelte er laut Berichten in den vergangenen vier Jahren über 450 Millionen Dollar (umgerechnet 412.245.000 Euro) von Investoren ein.

Doch Jimmy, der im Alter von 14 Jahren mit YouTube begann, bleibt trotz seines geschäftlichen Erfolgs dem Plattform-Image treu, das ihn zum Star machte. In seinen Videos inszeniert er aufwendige Szenarien und lässt Zuschauer an spektakulären Challenges teilhaben. Hinter der Kamera wird Jimmy von Freunden unterstützt, die ihn seit Beginn seiner Karriere begleiten. Sein Hang zur aufwendigen Planung zeigt sich auch in seiner Geschäftswelt: Feastables verbindet Schokolade mit geschicktem Marketing, indem Gewinnspiele und Verpackungsdesigns die Aufmerksamkeit seiner Fanbase maximal nutzen. MrBeast, der als YouTuber begann, hat sich längst zu einem der klügsten Köpfe der modernen Unterhaltungs- und Geschäftswelt entwickelt.

Anzeige Anzeige

Instagram / mrbeast MrBeast verschenkt in "Beast Games" jede Menge Geld

Anzeige Anzeige

Getty Images MrBeast, YouTuber

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass MrBeast mit seiner Schokolade mehr Geld verdient als mit seinen Videos? Nein, das ist krass! Da er die Schokolade so gut vermarktet, wundert mich das nicht. Ergebnis anzeigen