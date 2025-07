Dieses Team muss "Beauty & The Nerd" in Folge fünf verlassen

Auch heute geht die große Beauty & The Nerd-Reise für eines der Teams zu Ende. Die Paare geben sich von Tag zu Tag mehr Mühe, einander näher kennenzulernen und die Welt des anderen besser zu verstehen. Auch vor der nächsten großen Challenge setzten sie sich noch einmal zusammen – doch das bringt ihnen im nächsten Spiel erst einmal wenig. In der Exit-Challenge müssen die Teams mit biegsamen Stangen Zutaten für Smoothies besorgen und so den Mixer befüllen. Allen gelingt es, doch ein Team war am schnellsten: Max Bornmann und Sarah belegen auch in diesem Spiel den ersten Platz.

Nur wenig später steht die Nominierung an. Das Gewinner-Team ist in dieser Runde vor dem Rauswurf gesichert – alle anderen wiederum können für den Exit nominiert werden. Sammy und Laura Blond wählen Elsa Latifaj und Aaron. Die Begründung: Aaron macht auf sie einen gebrochenen Eindruck und sie wünschen ihm etwas Erholung. Und auch Julia Römmelt (31) und Hai sowie Maria Bell und Darius nominieren die Ex-GNTM-Kandidatin und den 27-Jährigen für den Exit. Die zwei wiederum wählen Maria und Darius, die zudem eine weitere Nominierungsstimme von Sarah und Max bekommen. Damit steht es drei zu zwei.

Doch Max und Sarah haben aufgrund ihres Spielsieges noch ein Ass im Ärmel: Sie dürfen zwei Nominierungen verschieben und können somit auch dafür sorgen, dass ein anderes Team um seinen Verbleib in der Show bangen muss. Gesagt, getan. Sie verschieben die Stimmen so, dass Elsa und Aaron nur noch einmal nominiert sind, dafür aber Maria und Darius und Sammy und Laura jeweils mit zwei Stimmen. Für die Teams steht somit ein Exit-Game an und dort dürfen sie nun unter Beweis stellen, was sie voneinander gelernt haben – und Sammy hat wohl ganz genau zugehört! Nachdem erst die Beautys gegeneinander antreten mussten, stand es zwei zu zwei und auch bei den Nerds war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen: Aber der Gamer sicherte sich und Laura mit der letzten Antwort den Verbleib in der Show. "Welche Größe haben Lauras Brustimplantate?", lautet die Frage – "425 Gramm pro Seite", weiß Sammy ganz sicher. Für Maria und Darius ist "Beauty & The Nerd" somit vorbei!

"Beauty & The Nerd"/Joyn / ProSieben Die "Beauty & The Nerd"-Kandidaten von Staffel sechs

Instagram / laurablondd Sammy und Laura Maria Lettgen, "Beauty & The Nerd"-Kandidaten

"Beauty & The Nerd"/Joyn / ProSieben Darius und Maria Bell bei "Beauty & The Nerd"

