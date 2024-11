Diese Stars glänzten auf Kendall Jenners Halloweenparty

Kendall Jenner (28) feierte Halloween in diesem Jahr extra groß: Das Model lud alle seine prominenten Freunde in das berühmte Hotel Chateau Marmont in Los Angeles ein. Die Stars und Sternchen kamen zuhauf – und das in kreativen Kostümen. Schauspielerin Rebel Wilson (44) verkleidete sich gemeinsam mit ihrer Ehefrau Ramona Agruma als Cowboys. Beide trugen lässige Karohemden, Westen und Cowboyhüte, als sie die Party um zwei Uhr nachts verließen. Auch ihre Schauspielkollegin Nina Dobrev (35) besuchte die Feier nicht allein: Der Vampire Diaries-Star und ihr Verlobter, der Snowboarder Shaun White (38), trugen Kostüme im Stil der DC-Comic-Charaktere Catwoman und The Riddler. Dabei legte Nina in ihrem engen Lacklederanzug samt Katzenohren einen besonders sexy Auftritt hin.

Sexy zeigte sich auch Camila Cabello (27). Die Sängerin ließ sich von dem Film Mean Girls inspirieren und kopierte das Halloween-Kostüm der Protagonistin Regina George. Sie kombinierte ein weißes Top mit schwarzen Strumpfhosen, weißen Stiefeln mit Pelzbesatz und überdimensionierten Hasenohren. Die Schwestern Chloe und Halle Bailey (24) hingegen wählten ein Partnerkostüm mit echtem Nostalgiefaktor: Die Sängerinnen trugen die klassischen Outfits der Charaktere Daphne und Velma aus der Zeichentrickserie "Scooby-Doo". Schauspielerin Madelaine Petsch (30) verkleidete sich ebenfalls als eine ihrer Kindheitsheldinnen. Der Riverdale-Star nutzte seine kupferrote Mähne und ging als Kim Possible aus der gleichnamigen Zeichentrickserie.

Besonders viel Mühe gegeben haben sich Megan Fox (38) und Machine Gun Kelly (34): Das Paar verkleidete sich als Padmé und Anakin aus der Star Wars-Reihe. Neben dem aufwendigen Make-up, der Kopfbedeckung und dem langen Gewand gönnte sich die Schauspielerin jedoch etwas Gemütlichkeit und kombinierte lässige Sneaker zum Kostüm. Gastgeberin Kendall und ihre Schwester Kylie Jenner (27) ließen sich nicht von den Paparazzi ablichten, deshalb bleibt unklar, wie die beiden sich verkleidet hatten. Auf Instagram postete das Schwester-Duo jedoch ein Video, in dem sie als Hilary Duffs (37) Charakter Lizzie McGuire aus dem Film "The Lizzie McGuire Movie" posierten.

ActionPress / BACKGRID Ramona Agruma und Rebel Wilson bei Kendall Jenners Halloween-Party 2024

ActionPress / BACKGRID Shaun White und Nina Dobrev bei Kendall Jenners Halloween-Party 2024

ActionPress / BACKGRID Camila Cabello bei Kendall Jenners Halloween-Party 2024

ActionPress / BACKGRID Halle und Chloe Bailey bei Kendall Jenners Halloween-Party 2024

ActionPress / BACKGRID Madelaine Petsch bei Kendall Jenners Halloween-Party 2024

ActionPress / BACKGRID Megan Fox und Machine Gun Kelly bei Kendall Jenners Halloween-Party 2024

