Jetzt zollen David (✝85) "Dave" Prowses Kollegen ihm Tribut! Erst am vergangenen Sonntag wurde bekannt: Der Darth-Vader-Darsteller aus der originalen Star Wars-Trilogie ist gestorben. Woran der Schauspieler verstarb, ist bislang noch nicht bekannt. Nur kurze Zeit, nachdem sein Tod öffentlich gemacht wurde, bekundeten bereits zahlreiche Fans ihre Anteilnahme im Netz. Auch einige Hollywood-Hochkaräter trauern um den Briten und gedenken ihm in rührenden Posts.

Unter anderem zählt Mark Hamill (69), der Luke-Skywalker-Darsteller aus der "Star Wars"-Filmreihe, zu den Ex-Co-Stars, die ihre Trauer über den Verlust von Dave im Netz zum Ausdruck bringen. Auf Twitter teilt der Leinwandheld eine bewegende Hommage: "Er war so ein freundlicher Mann und viel mehr als bloß Darth Vader. Er war Schauspieler, Ehemann, Vater, Mitglied im Order of the British Empire sowie dreifacher britischer Champion im Gewichtheben." Auch Musicalstar Josh Gad (39) zollte dem Verstorbenen in einem Social-Media-Beitrag Tribut. Er bedankte sich bei ihm, dass er eine der legendärsten Figuren der Filmgeschichte zum Leben erweckt habe.

Neben Josh schwärmt auch Magic Mike-Star Joe Manganiello (43) davon, wie "brillant" Dave als Darth Vader gewesen sei. "Es war pure Magie, ihn in dem Kostüm zu sehen. Ich habe mir 'Das Imperium schlägt zurück' so oft angesehen, nur um seine Szenen zu bewundern", schreibt er. Mit den wohl berühmtesten Zeilen der "Star Wars"-Saga nehmen auch Elijah Wood (39) und Antonio Banderas (60) Abschied und wünschen: "Möge die Macht mit dir sein, David Prowse."

Getty Images Mark Hamill bei der "Child's Play"-Premiere in Hollywood im Juni 2019

Getty Images Josh Gad bei den Oscars in Hollywood im Februar 2020

Getty Images Elijah Wood bei der Filmvorführung von "Mandy" in Hollywood im September 2018

