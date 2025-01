Glück gehabt: Mark Hamills Haus überlebt Waldbrände in L.A.

Mark Hamill (73) und seine Familie mussten in dieser Woche vor den verheerenden Bränden in Malibu und Pacific Palisades fliehen. Wie der Star Wars-Darsteller auf Instagram mitteilte, überstand ihr Haus die Flammen unversehrt, während viele andere in der Nachbarschaft zerstört wurden. "Erstaunlicherweise... hat es das," schrieb der Schauspieler am Samstag und drückte zugleich sein Mitgefühl für die weniger Glücklichen aus: "Mein Herz geht an alle, die nicht so viel Glück hatten – in meiner Nachbarschaft und in ganz Los Angeles." Mark, seine Frau Marilou York und ihr Hund Trixie fanden während der Evakuierung Unterschlupf im Haus ihrer Tochter Chelsea.

Bereits zuvor hatte Mark auf Social Media die Zerstörung durch die Brände dokumentiert. Er teilte erschütternde Bilder von Luftaufnahmen, auf denen abgebrannte Häuser und feuerzerstörte Landschaften zu sehen waren. In einem weiteren Beitrag zeigte er die brennenden Flächen bei Nacht, völlig in orangefarbenem Schein gehüllt. "Es ist schwer, die Verwüstung, die ich in den letzten zwei Tagen gesehen habe, zu verarbeiten", erklärte er seinen Followern. Zahlreiche Fans und Kollegen reagierten auf seinen Beitrag und äußerten ihre Erleichterung, dass Marks Haus unversehrt geblieben ist. Die Stimme aus den "LEGO Star Wars"-Projekten, Shelby Young, schrieb: "Mark, ich bin so froh für dich und deine Familie." Auch "The Mandalorian"-Darstellerin Misty Rojas kommentierte: "Wir werden das gemeinsam überstehen!"

Der 73-Jährige wurde als Luke Skywalker in der "Star Wars"-Saga zu einem der bekanntesten Gesichter Hollywoods, doch abseits des Rampenlichts gilt er als bodenständig und familiär. Seit über 45 Jahren ist er mit seiner Frau Marilou verheiratet, mit der er drei Kinder hat. Trotz seines Ruhms betont er immer wieder, wie wichtig ihm seine Familie ist, und tritt in den sozialen Medien als fürsorglicher Ehemann und Vater auf. Seine Tochter Chelsea, die ihm und seiner Frau während der Evakuierung Asyl gewährte, scheint diese engen Bande nur zu unterstreichen. Dass er nun ausgerechnet in einer solch persönlichen Krise von Familie und Fans Unterstützung erfuhr, zeigt einmal mehr, wie sehr der Schauspieler geschätzt wird – nicht nur für seine Rollen, sondern auch für seine Persönlichkeit.

Instagram / markhamill Mark Hamill teilt auf Instagram ein Bild seiner zerstörten Nachbarschaft

VALERIE MACON/AFP/Getty Images Marilou York und Mark Hamill