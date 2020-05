Thomas Rath (53) schwebt auf Ehe-Wolke sieben! Der Modedesigner dürfte vielen durch seine TV-Auftritte im Gedächtnis geblieben sein: Als Berater saß er neben Heidi Klum (46) einst in der Germany's next Topmodel-Jury, 2019 tanzte er sich in die Fan-Herzen bei Let's Dance. Aufgefallen ist er dabei stets durch seine freundliche Art und gute Laune. Hinter seinem zufriedenen Wesen dürfte nicht zuletzt sein Langzeitpartner Sandro stecken, der Thomas noch immer glücklich macht. Zwar hält er seine große Liebe die meiste Zeit aus der Öffentlichkeit heraus – zum sage und schreibe 18. Hochzeitstag gab es nun aber eine niedliche Liebeserklärung!

Ihr Glück sieht man ihnen wahrlich an! Auf Instagram teilte der Stylingexperte einen Schnappschuss, der ihn und Sandro Arm in Arm auf einem Boot sitzend zeigt. Strahlend lachen sich die beiden an. Der Anlass für dieses Paar-Posting? "Heute feiern wird unseren 18. Hochzeitstag!", klärte Thomas zum Foto auf. "Danke, dass es dich gibt und du immer an meiner Seite bist. Ich liebe dich", widmete er seinem Herzensmann rührende Worte.

Kennengelernt hatten sich die beiden auf dem Düsseldorfer Weihnachtsmarkt. Damals habe es direkt gefunkt. "Als ich Thomas dort gesehen habe, wusste ich sofort, dass er es ist", erinnerte sich Sandro einst in einem Interview VIP.de. Und das beruhte auf Gegenseitigkeit: Nur wenige Woche später zog Thomas bei ihm ein.

Instagram / thomasrath.tr Thomas Rath, TV-Gesicht

Instagram / thomasrath.tr Sandro und Thomas Rath im April 2019

Getty Images Thomas und Sandro Rath im Juli 2017 in Düsseldorf



