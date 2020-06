Wow, was für eine Verwandlung! Am Donnerstagabend flimmerte die aktuelle Folge von Beauty & The Nerd über die TV-Bildschirme. Dieses Mal mussten sich die Paare gleich in mehreren Challenges gegen ihre Mitstreiter durchsetzen. Denn zu gewinnen gab es das langersehnte Umstyling der Nerds! Besonders eine Transformation hat die Zuschauer völlig von der Couch gehauen: die von Elias. Die Fans finden: Er ist jetzt das Ebenbild von Modeschöpfer Thomas Rath (53)!

Der Fashionexperte war in der heutigen Sendung dafür zuständig, den Nerds ein neues Aussehen zu verpassen. Dabei scheint er sich vor allem bei Elias, ein Vorbild an sich selbst genommen zu haben – der Meinung sind zumindest viele User auf Twitter. "Ich schmeiß mich weg... Elias sieht aus wie eine jüngere Version von Thomas Rath", scherzt ein Plattform-Nutzer. Andere schreiben, dass er vor dem Umstyling wie eine junge Computerspielversion seines Idols aussah und jetzt, wie die ältere Variante.

Grundsätzlich waren alle Fans im Netz aber durchaus begeistert von seinem neuen Aufzug. "Also irgendwie steht ihm der Hut, die Weste und die niedliche Fliege. Jetzt könnte er glatt als heißer Barkeeper arbeiten", kommentiert nur ein Zuschauer auf dem sozialen Netzwerk.

Anzeige

Instagram / thomasrath.tr Thomas Rath, TV-Gesicht

Anzeige

ProSieben/Kay Kirchwitz/Simon Dannhauer Kim, Karina, Malin, Annabel, Emmy, Victoria und Selina bei "Beauty & The Nerd"

Anzeige

Instagram / thomasrath.tr Thomas Rath im Juni 2020

Findet ihr auch, dass die beiden sich ähneln? Ja, total! Nein, überhaupt nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de