Am Freitagabend platzte für Thomas Rath (52) und Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (30) der Traum vom ganz großen Erfolg bei Let's Dance! Obwohl das Tanzpaar mit seinem Tango stolze 23 Punkte von der Jury bekommen hatte, flog es nach dem Zuschauer-Voting aus der Show. Dieses Ergebnis war für den Designer und die Profi-Tänzerin eine totale Überraschung – in den vergangenen Wochen galten die beiden als Favoriten für den Sieg. Jetzt erzählt Thomas im Interview mit Promiflash, welche Teilnehmer er sich auf dem Siegertreppchen wünscht!

"Ich drücke allen die Daumen, wirklich allen", sagt der 52-Jährige. Für ihn sei es noch viel zu früh, irgendwelche Prognosen abzugeben. "Ganz ehrlich: Letzte Woche und vorletzte Woche hat man Kathrin und mir immer gesagt: 'Ihr seid ja im Finale.' Aber du siehst ja, wie es gehen kann." Erst ab der achten Folge sei es realistisch, eine Prognose zu stellen. Zwar ist Thomas über sein Aus enttäuscht, sieht es aber dennoch gelassen: "Also, das Tanzen betreibe ich ja nur als Hobby."

Auf ihn warte jetzt wieder ein vollgepackter Terminkalender. "Da ich natürlich eine eigene Firma habe, freuen sich meine Mitarbeiter sehr, dass ich wieder permanent in der Firma sein werde", meint der ehemalige GNTM-Juror. Endgültig habe er aber noch nicht mit der Tanz-Show abgeschlossen: "Es kann ja auch sein, dass sich ein Pärchen verletzt und wir dann wiederkommen. Also, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt in die Karibik in den Urlaub fahre."

Getty Images Kathrin Menzinger und Thomas Rath bei der vierten Folge von "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Thomas Rath und Kathrin Menzinger in der dritten Folge von "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Thomas Rath in Düsseldorf

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de